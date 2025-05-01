В ночь с 30 апреля на 1 мая Одесса оказалась под ударом вражеских БПЛА. К сожалению, стало известно о погибших и раненых, повреждены жилые дома. О новостях Одессы подробнее далее.

Обстрел Одессы 30 апреля: последствия прилетов БпЛА

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в разных районах Одессы повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

— Пожилая пара, проживавшая на верхнем этаже дома вместе с овчаркой Джеком, не выходит на связь. Их дети сообщили об отсутствии контакта, — сообщил он.

Затем стало известно о двух погибших. Общее число раненых составило 15 человек. В больницу госпитализированы три человека.

Пожилая пара не выходила на связь… Россия атаковала Одессу дронами — есть погибшие / 10 Фотографий

Укрзалізниця сообщила, что в результате атаки погиб один из их сотрудников. Также пострадала железнодорожная инфраструктура.

На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизни железнодорожника в его собственном доме. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего и поддержим семью.

Один из участков поврежден: пострадали колеи, контактная сеть и три грузовых вагона. Однако пассажирские поезда курсируют по графику.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что из-за российской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары, ликвидированные нашими спасателями.

Утром открылись районные оперативные штабы, где жители смогут получить консультации и подать документы на оформление помощи.

В ГСЧС заявили, что в одной из многоэтажек спасатели вместе со службами взаимодействия эвакуировали более 200 человек.

Взрывы в Одессе: фото и видео

Пожилая пара не выходила на связь… Россия атаковала Одессу дронами — есть погибшие / 21 Фотография

Геннадий Труханов также поделился видео с последствиями атаки России.

Вчера РФ также подло атаковала Днепр и Харьков, убив 53-летнего мужчину.

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