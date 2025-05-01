В ночь с 30 апреля на 1 мая Одесса оказалась под ударом вражеских БПЛА. К сожалению, стало известно о погибших и раненых, повреждены жилые дома. О новостях Одессы подробнее далее. Обстрел Одессы 30 апреля: последствия прилетов БпЛА Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в разных районах Одессы повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. — Пожилая пара, проживавшая на верхнем этаже дома вместе с овчаркой Джеком, не выходит на связь. Их дети сообщили об отсутствии контакта, — сообщил он.Затем стало известно о двух погибших. Общее число раненых составило 15 человек. В больницу госпитализированы три человека. Пожилая пара не выходила на связь… Россия атаковала Одессу дронами — есть погибшие / 10 Фотографий Укрзалізниця сообщила, что в результате атаки погиб один из их сотрудников. Также пострадала железнодорожная инфраструктура. На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизни железнодорожника в его собственном доме. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего и поддержим семью. Один из участков поврежден: пострадали колеи, контактная сеть и три грузовых вагона. Однако пассажирские поезда курсируют по графику. Читать по теме От травм спасла тюль: как одесситы приходят в себя после российской атаки дронов Что говорят одесситы об атаке дронов 21 апреля — читай в материале. Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что из-за российской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары, ликвидированные нашими спасателями. Утром открылись районные оперативные штабы, где жители смогут получить консультации и подать документы на оформление помощи. В ГСЧС заявили, что в одной из многоэтажек спасатели вместе со службами взаимодействия эвакуировали более 200 человек. Взрывы в Одессе: фото и видео Пожилая пара не выходила на связь… Россия атаковала Одессу дронами — есть погибшие / 21 Фотография Геннадий Труханов также поделился видео с последствиями атаки России. Вчера РФ также подло атаковала Днепр и Харьков, убив 53-летнего мужчину. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Украина, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter