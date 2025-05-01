Война в Украине

Пожилая пара не выходила на связь… Россия атаковала Одессу дронами — есть погибшие

Ирина Танасийчук, журналист сайта 01 мая 2025, 08:22
обстрел одессы
договор о полезных ископаемых
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Пожилая пара не выходила на связь… Россия атаковала Одессу дронами — есть погибшие
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