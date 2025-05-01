Війна в Україні

Літня пара не виходила на зв’язок… Росія атакувала Одесу дронами — є загиблі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Травня 2025, 08:22
обстріл Одеси
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Літня пара не виходила на зв’язок… Росія атакувала Одесу дронами — є загиблі
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