У ніч з 30 квітня на 1 травня Одеса опинилася під ударом ворожих БпЛА. На жаль, стало відомо про загиблих та поранених, пошкоджено житлові будинки. Про новини Одеси докладніше далі.

Обстріл Одеси 30 квітня: наслідки прильотів БпЛА

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що у різних районах Одеси пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

— Літня пара, яка проживала на верхньому поверсі будинку разом із вівчаркою Джеком, не виходить на звʼязок. Їхні діти повідомили про відсутність контакту, — повідомив він.

Згодом стало відомо про двох загиблих осіб. Загальна кількість поранених сягнула 15 людей. До лікарні госпіталізовано трьох осіб.

Літня пара не виходила на зв’язок… Росія атакувала Одесу дронами — є загиблі / 10 Фотографій

Укрзалізниця повідомила, що внаслідок атаки загинув один із їхніх співробітників. Також постраждала залізнична інфраструктура.

На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого, і підтримаємо родину.

Одна з ділянок пошкоджена: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Однак пасажирські поїзди курсують за графіком.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що через російську атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують наші рятувальники.

Зранку відкрили районні оперативні штаби, де мешканці зможуть отримати консультації та подати документи на оформлення допомоги.

У ДСНС заявили, що в одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб.

Вибухи в Одесі: фото та відео

Літня пара не виходила на зв’язок… Росія атакувала Одесу дронами — є загиблі / 21 Фотографія

Геннадій Труханов також поділився відео із наслідками атаки Росії.

Вчора РФ також підступно атакувала Дніпро та Харків, вбивши 53-річного чоловіка.

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