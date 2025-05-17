Это должна была быть обычная утренняя дорога — из Белополья в Сумы. Но около 6:17 утра 17 мая эвакуационный автобус с мирными жителями стал мишенью россиян. Предварительно, враг ударил по транспорту дроном-камикадзе Ланцет. Детали читай прямо сейчас!

Обстрел Сумской области: враг унес девять жизней

От взрыва на месте погибли девять человек. Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста. Еще семеро получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии.

На место удара сразу прибыли следственно-оперативные группы полиции. Они документируют последствия трагедии, собирают обломки, фиксируют доказательства военного преступления. Это уже не первый обстрел общественного транспорта в Сумской области, но этот случай стал одним из самых кровавых за последние недели.

— Это не просто очередной обстрел — это циничное военное преступление. Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности.

Об этом отметили в Нацполиции.

Обстрел Сумской области: дни траура и памяти

В Сумской области объявили о дне траура на 17, 18 и 19 мая.

Это день войдет в историю нашего города, как черная суббота. Даже фашисты не делали подобного.

— Не может быть прощения россиянам за их зверства!!! Вечная память убитым!

С сожалением сообщил председатель громады Юрий Зарко в своем Facebook.

Невиданный террор! РФ ударила по эвакуационному автобусу в Сумской области — детали / 2 Фотографии

Главное фото: Сумская областная военная администрация

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