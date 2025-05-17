Война в Украине

Невиданный террор! РФ ударила по эвакуационному автобусу в Сумской области — детали

Анастасия Жиденко, редактор сайта 17 мая 2025, 10:38
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