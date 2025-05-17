Это должна была быть обычная утренняя дорога — из Белополья в Сумы. Но около 6:17 утра 17 мая эвакуационный автобус с мирными жителями стал мишенью россиян. Предварительно, враг ударил по транспорту дроном-камикадзе Ланцет. Детали читай прямо сейчас! Обстрел Сумской области: враг унес девять жизней От взрыва на месте погибли девять человек. Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста. Еще семеро получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии. На место удара сразу прибыли следственно-оперативные группы полиции. Они документируют последствия трагедии, собирают обломки, фиксируют доказательства военного преступления. Это уже не первый обстрел общественного транспорта в Сумской области, но этот случай стал одним из самых кровавых за последние недели.— Это не просто очередной обстрел — это циничное военное преступление. Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности. Об этом отметили в Нацполиции. Читать по теме ”Только сволочь так поступает”: Россия ударила по Сумам в Вербное воскресенье (обновлено) Ужасная атака по Сумам в Вербное воскресенье. Собрали всю информацию по состоянию на этот момент. Обстрел Сумской области: дни траура и памяти В Сумской области объявили о дне траура на 17, 18 и 19 мая. Это день войдет в историю нашего города, как черная суббота. Даже фашисты не делали подобного. — Не может быть прощения россиянам за их зверства!!! Вечная память убитым! С сожалением сообщил председатель громады Юрий Зарко в своем Facebook. Невиданный террор! РФ ударила по эвакуационному автобусу в Сумской области — детали / 2 Фотографии Главное фото: Сумская областная военная администрация Также читай, как Сумы хранят шедевры искусства за 30 км от РФ.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter