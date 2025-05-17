Це мала бути звичайна ранкова дорога — з Білопілля до Сум. Та близько 6:17 ранку 17 травня евакуаційний автобус з мирними жителями став мішенню росіян. Попередньо, ворог вдарив по транспорту дроном Ланцет. Деталі читай просто зараз!

Обстріл Сумщини: ворог забрав девʼять життів

Від вибуху на місці загинули дев’ятеро людей. Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку. Ще семеро отримали поранення, троє з них — у тяжкому стані.

На місце удару одразу прибули слідчо-оперативні групи поліції. Вони документують наслідки трагедії, збирають уламки, фіксують докази воєнного злочину. Це вже не перший обстріл громадського транспорту на Сумщині, але цей випадок став одним із найкривавіших за останні тижні.

— Це не просто черговий обстріл — це цинічний воєнний злочин. Російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності.

Про це зазначили в Нацполіції.

Обстріл Сумщини: дні жалоби та памʼяті

На Сумщині оголосили день жалоби на 17, 18 та 19 травня.

Це день увійде в історію нашого міста, як чорна субота. Навіть фашисти не робили подібного.

— Не може бути прощення росіянам за їхні звірства!!! Вічна памʼять вбитим!

З жалем повідомив голова громади Юрій Зарко у своєму Facebook.

Небачений терор! РФ ударила по евакуаційному автобусу на Сумщині — деталі / 2 Фотографії

Головне фото: Сумська обласна військова адміністрація

Також читай, як Суми зберігають шедеври мистецтва за 30 км від РФ.

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