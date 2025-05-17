Війна в Україні

Небачений терор! РФ ударила по евакуаційному автобусу на Сумщині — деталі

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 17 Травня 2025, 10:38
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