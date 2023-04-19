Под завалами обнаружили двоих погибших. Циничный авиаудар россиян по Волчанску

Оккупанты совершают зло на украинской земле. Но все эти ужасные новости, ежедневно сыплющиеся на наше сознание, мы должны запомнить и предоставить для суда в Гааге, чтобы наказать россиян на деле, а не на словах.
Вчера вечером россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram.
Известно, что в результате авианалета на Волчанск были повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок.
Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов.
Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов.
— В результате обстрела супруги 68 и 54 лет получили ранения. Помощь им оказали на месте, — говорит Олег Синегубов.
Потом глава ОВА добавил, что во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара в Волчанске были обнаружены тела двух погибших гражданских людей.
Известно, что погибшим было 50 и 44 лет. Погибшие — мужчина и женщина соответственно.
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Вчера россияне также обстреляли Херсонскую область. Известно, что на жилые кварталы области было выпущено более 300 снарядов.
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