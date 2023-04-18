Выпустили больше 300 снарядов! Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсонской области

Российские военные продолжают оборону на Юге, но в то же время терроризируют мирное население.

Обновлено 11:00. Сегодня, 18 апреля, центр Херсона оказался под обстрелами, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что в результате обстрела района центрального рынка Херсона пострадали шесть человек.

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За прошедшие сутки враг выпустил более 300 снарядов по области, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, 17 апреля противник совершил 57 обстрелов, выпустив 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял шесть раз.

Обстрелы Херсонской области: что известно о последствиях

Прокудин рассказывает, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерской поселковой общины и линию электропередач в Чернобаевской сельской общине.

В результате обстрелов один человек получил ранение.

С деоккупированной территории области удалось эвакуировать 80 человек.

Кроме того, из-за преступных действий захватчиков главная помповая станция управления Главного Каховского магистрального канала полностью затоплена, пишут в Центре журналистских расследований. Оккупанты восстановили в ней подачу электроэнергии и пытаются откачать воду.

Оккупанты строят оборонительные рубежи на Юге, потому что знают, что им это будет нужно. Ранее мы рассказывали, когда ждать украинского контрнаступления и удастся ли ВСУ удержать Бахмут.

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Фото: ГСЧС