Випустили понад 300 снарядів! Окупанти обстріляли житлові квартали Херсонщини

Російські військові продовжують оборону на Півдні, але водночас тероризують мирне населення.

Оновлено 11:00. Сьогодні, 18 квітня, центр Херсона опинився під обстрілами, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що внаслідок обстрілу району центрального ринку Херсона постраждало шестеро людей.

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За минулу добу ворог випустив понад 300 снарядів по області, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, 17 квітня противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв шість разів.

Обстріли Херсонщини: що відомо про наслідки

Прокудін розповідає, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді.

Унаслідок обстрілів одна людина отримала поранення.

З деокупованої території області вдалося евакуювати 80 людей.

Крім цього, через злочинні дії загарбників головна помпова станція управління Головного Каховського магістрального каналу повністю затоплена, пишуть у Центрі журналістських розслідувань. Окупанти відновили в ній подачу електроенергії та намагаються відкачати воду.

Окупанти будують оборонні рубежі на Півдні, бо знають, що їм це буде потрібно. Раніше ми розповідали, коли чекати українського контрнаступу та чи вдасться ЗСУ втримати Бахмут.

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Фото: ДСНС