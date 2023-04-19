Война в Украине

Неспокойная ночь для Юга и Востока: что известно про атаку дронами по Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 апреля 2023, 08:51
Атака дронами на Одещину та Запоріжжя сьогодні

Больше новостей
2023
Женские короткие стрижки 2023: модные тренды года, цвета и техники
Курага
Чем полезна курага и какие ценные свойства есть у этих сухофруктов: объясняет врач
захисний механізм
Защитный механизм: как чемодан прошлых обид не дает тебе построить счастливые отношения
Як вибрати якісний ноутбук: поради щодо параметрів
Как выбрать качественный ноутбук для разной работы: советы по параметрам
Смотреть больше

Материалы по теме

Волчанск
Под завалами обнаружили двоих погибших. Циничный авиаудар россиян по Волчанску
Історія військовї Влади на псевдо Хуліганка
Где бы я ни была, в Украине я — дома! История военной Хулиганки о решении пойти воевать и сильных украинках
ПЦУ
До сих пор зависят от России? Какая ситуация с церквями в Харьковской области
бронювання працівників
Как получить статус критически важного предприятия и забронировать работников от мобилизации: подробная инструкция

Видео
0:04:52
ПЦУ

До сих пор зависят от России? Какая ситуация с церквями в Харьковской области
0:05:54
Тарифи на электроэнергию
Долгов прибавится? Поднимут ли тарифы на электроэнергию в Украине
Карта бойових дій в Україні
Иногда от врага отделяет всего несколько метров: карта боевых действий в Украине 19 апреля в режиме онлайн
0:12:04
контрнаступ
Неправильная терминология и бесполезные советы: Грабский о любителях говорить о контрнаступлении
0:06:19
Остеоінтеграція: новий вид протезування вже в Україні
Стать на свои ноги без костылей, кресел колесных и ходунков! В Украине впервые провели новый вид протезирования — остеоинтеграцию
0:04:19
Як британські гармати L-119 нищать росіян — репортаж
Британские пушки L-119 уничтожают россиян на “мясных штурмах” — блестящая работа защитников Бахмутского направления
0:06:53
Страшні реалії роботи медиків на фронті: пережити побачене складно
Как это пережить? Страшные реалии работы медиков на Бахмутском направлении
0:02:05
Зеленський показав унікальні кадри обміну полонених
Владимир Зеленский показал трогательные кадры обмена пленных — как это было
0:02:40
Паводки в Україні 2023
Водополье в Украине: последствия сильных паводков в разных областях
0:02:36
G7
Контроль действия санкций и вытеснения РФ с рынка ядерной энергетики: результаты встречи G7
Больше видео
Особи з інвалідністю
Читать дальше
Пенсия по инвалидности в Украине 2023: как получить и какие для этого нужны документы
бронювання працівників
Читать дальше
Как получить статус критически важного предприятия и забронировать работников от мобилизации: подробная инструкция

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь