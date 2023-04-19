Неспокойная ночь для Юга и Востока: что известно про атаку дронами по Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях

Украинцам каждую ночь страшно ложиться спать, ведь враг подло атакует в это время суток.
В ночь на 19 апреля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Под удар попали Одесская, Запорожская и Днепропетровская области.
Российские военные запустили по Одесской области 12 дронов, десять из них сбили силы украинской ПВО.
К сожалению, в области есть попадание в объект общественной инфраструктуры.
В Оперативном командовании Юг уточнили, что вражеские дроны попали в рекреационный объект. Загорелся пожар, но спасатели его ликвидировали. К счастью, пострадавших нет.
Около 22:00 вчера Запорожская область также оказалась под ударом дронов-камикадзе. В Запорожской ОВА сообщили, что вражеские цели были сбиты. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что над Запорожской областью сбили пять дронов Shahed.
Начальник Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также сообщил о сбитых дронах.
— Вчера вечером воздушные силы уничтожили семь вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону нашей области со стороны Запорожья. Шесть Shahed и один Орлан. Один Shahed был сбит над Днепропетровской областью, — говорится в сообщении.
Всего за сутки, согласно сводке Генштаба ВСУ, наши военные “приземлили” 23 беспилотника россиян.
Под постоянными вражескими обстрелами находится Херсонская область. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрела Херсона и области 18 апреля.
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Фото: ОК Юг