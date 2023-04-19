Неспокойная ночь для Юга и Востока: что известно про атаку дронами по Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях

Украинцам каждую ночь страшно ложиться спать, ведь враг подло атакует в это время суток.

В ночь на 19 апреля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Под удар попали Одесская, Запорожская и Днепропетровская области.

Атака дронами по Одесской области 19 апреля: последствия

Российские военные запустили по Одесской области 12 дронов, десять из них сбили силы украинской ПВО.

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К сожалению, в области есть попадание в объект общественной инфраструктуры.

В Оперативном командовании Юг уточнили, что вражеские дроны попали в рекреационный объект. Загорелся пожар, но спасатели его ликвидировали. К счастью, пострадавших нет.

Атака дронами по Запорожской области

Около 22:00 вчера Запорожская область также оказалась под ударом дронов-камикадзе. В Запорожской ОВА сообщили, что вражеские цели были сбиты. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что над Запорожской областью сбили пять дронов Shahed.

Атака дронами по Днепропетровской области

Начальник Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также сообщил о сбитых дронах.

— Вчера вечером воздушные силы уничтожили семь вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону нашей области со стороны Запорожья. Шесть Shahed и один Орлан. Один Shahed был сбит над Днепропетровской областью, — говорится в сообщении.

Всего за сутки, согласно сводке Генштаба ВСУ, наши военные “приземлили” 23 беспилотника россиян.

Под постоянными вражескими обстрелами находится Херсонская область. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрела Херсона и области 18 апреля.

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Фото: ОК Юг