Украина

Количество кораблей уменьшилось, но угроза атаки остается существенной: Гуменюк о ситуации в Черном море

Виктория Мельник, редактор сайта 18 апреля 2023, 12:30

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