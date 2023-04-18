Количество кораблей уменьшилось, но угроза атаки остается существенной: Гуменюк о ситуации в Черном море

Россияне не готовы к миру. Они не хотят никаких мирных договоренностей, а единственная причина, почему об этом могут говорить представители РФ — желание мобилизовать больше сил и лучше подготовиться к наступлению.

Какая сейчас ситуация в Черном море и действительно ли россияне готовятся к новой атаке с моря? Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне Єдині новини.

Ситуация в Черном море 18 апреля

По ее словам, оккупанты прячутся за полуостровом Крым для того, чтобы впоследствии нанести удар и остаться незаметными для нашего дальнобойного оружия.

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Также Гуменюк отметила, что со вчерашнего дня россияне нарастили количество ракетных носителей в Черном море.

— Оккупанты нарастили количество кораблей. Теперь их три: один надводный и два — подводных.

В таком случае залп Калибров может достигать 16 единиц.

В общей сложности количество корабельного присутствия сейчас уменьшилось, а в море находится восемь кораблей. Они продолжают маневрировать.

— Однако ракетная опасность остается существенной, — говорит Гуменюк. — В совокупности с активностью авиации это может означать только то, что мы должны быть готовы к быстрому реагированию.

Следить за сигналами воздушной тревоги и обязательно идти к укрытию можно через нашу онлайн-карту воздушной тревоги.

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