Кількість кораблів зменшилася, але загроза атаки залишається суттєвою: Гуменюк про ситуацію у Чорному морі

Росіяни не готові до миру. Вони не хочуть ніяких мирних домовленостей, а єдина причина, чому про це можуть говорити представники РФ — бажання мобілізувати більше сил та краще підготуватися до наступу.

Яка нині ситуація у Чорному морі та чи справді росіяни готуються до нової атаки з моря? Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру оборони півдня України Наталія Гуменюк у телемарафоні Єдині новини.

Ситуація у Чорному морі 18 квітня

За її словами, окупанти ховаються за півостровом Крим для того, щоб згодом нанести ураження й залишитися непомітними для нашої далекобійної зброї.

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Також Гуменюк зазначила, що від учора росіяни наростили кількість ракетних носіїв у Чорному морі.

— Окупанти наростили кількість кораблів. Тепер їх три: один надводний та два — підводних.

В такому випадку залп Калібрів може сягати до 16 одиниць.

Загалом кількість корабельної присутності зараз зменшилася, а у морі перебуває вісім кораблів. Вони продовжують маневрувати.

— Однак, ракетна небезпека залишається суттєвою, — каже Гуменюк. — У сукупності з активністю авіації це може означати лише те, що ми маємо бути готові до швидкого реагування.

Стежити за сигналами повітряної тривоги та обов’язково прямувати до укриття можна через нашу онлайн-мапу повітряної тривоги.

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