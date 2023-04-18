Україна

Кількість кораблів зменшилася, але загроза атаки залишається суттєвою: Гуменюк про ситуацію у Чорному морі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Квітня 2023, 12:30

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