Українцям щоночі страшно лягати спати, адже ворог підступно атакує в цей час доби.

У ніч проти 19 квітня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Під удар потрапили Одещина, Запоріжжя та Дніпропетровщина.

Атака дронами на Одещину 19 квітня: наслідки

Російські військові запустили по Одещині 12 дронів, десять з них збили сили української ППО.

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На жаль, в області є влучання в об’єкт громадської інфраструктури.

В Оперативному командуванні Південь уточнили, що ворожі дрони влучили у рекреаційний об’єкт. Зайнялася пожежа, але рятувальники її ліквідували. На щастя, постраждалих немає.

Атака дронами на Одещину: фото

Неспокійна ніч на Півдні та Сході: що відомо про атаку дронами на Одещині та Запоріжжі / 4 Фотографії

Атака дронами на Запорізьку область

Близько 22:00 минулої доби Запорізька область також опинилася під ударом дронів-камікадзе. У Запорізькій ОВА повідомили, що ворожі цілі були збиті. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що над Запорізькою областю збили п’ять дронів Shahed.

Атака дронами на Дніпропетровщину

Начальник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також повідомив про збиті дрони.

— Учора надвечір повітряні сили знищили сім ворожих БпЛА, які прямували в бік нашої області з боку Запоріжжя. Шість Shahed та один Орлан. Один Shahed був збитий над Дніпропетровщиною, — йдеться у повідомленні.

Загалом за добу, згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, наші військові приземлили 23 дрони росіян.

Під постійними ворожими обстрілами перебуває Херсонщина. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілів Херсона та області 18 квітня.

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Фото: ОК Південь