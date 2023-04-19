Війна в Україні

Неспокійна ніч на Півдні та Сході: що відомо про атаку дронами на Одещині та Запоріжжі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Квітня 2023, 08:51
Атака дронами на Одещину та Запоріжжя сьогодні

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