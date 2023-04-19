Під завалами знайшли двох загиблих. Цинічний авіаудар росіян по Вовчанську

Окупанти чинять зло на українській землі. Та всі ці жахливі новини, які щодня сиплються на нашу свідомість, ми мусимо запам’ятати та надати для суду в Гаазі, аби покарати росіян на ділі, а не на словах.

Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ, що у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

Відомо, що внаслідок авіанальоту на Вовчанськ було пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок.

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Сталася масштабна пожежа, горіло близько 60 торгових павільйонів.

— Внаслідок обстрілу подружжя 68 та 54 років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці, — каже Олег Синєгубов.

Згодом голова ОВА додав, що під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у Вовчанську було знайдено тіла двох загиблих цивільних людей.

Відомо, що загиблим було 50 та 44 років. Загиблі — чоловік та жінка, відповідно.

Вчора росіяни також обстріляли Херсонську область. Відомо, що по житлових кварталах області випустили понад 300 снарядів.

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