Война в Украине

Военный погиб на войне: как оформить документы и что делать — важные детали

Диана Просяник, редактор сайта 27 сентября 2023, 08:00
загинув військовий що робити
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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