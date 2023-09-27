Военный погиб на войне: как оформить документы и что делать — важные детали

Когда семья получает трагическую новость о гибели близкого человека на войне, процесс оформления необходимых документов может стать дополнительной нагрузкой и вызвать стресс. Потеря близкого человека — это всегда тяжело, и в такие минуты важно иметь четкое понимание того, как правильно все оформить.

Подробнее о процедуре возвращения тела и оформления документов о смерти родственниками погибшего рассказали юристы Василь Кисиль и партнеры для издания NV.

Гибель военного: порядок оповещения и действия родственников

После сообщения о гибели военнослужащего, командир его воинской части имеет 24 часа на то, чтобы проинформировать ТЦК по адресу проживания погибшего о дате и обстоятельствах его смерти.

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В последующие семь дней ответственный с ТЦК вручает письменное уведомление семьи погибшего и уточняет детали похорон. При условии, что семья сменила место жительства, информация пересылается в Кадровый центр Вооруженных Сил, где она будет доступна в течение трех лет.

В случае, когда семья узнала о трагическом известии из неофициальных источников, они должны обратиться в ТЦК для проверки полученной информации. Если официальное подтверждение отсутствует, родственники могут самостоятельно выяснять обстоятельства гибели.

Контакты и другие полезные ресурсы, связанные с погибшими родственниками военнослужащими, можно найти в Дорожной карте Координационного штаба. Представители ТЦК также должны сообщить семье о льготах, разъяснить порядок подачи документов для назначения помощи членам семьи.

Транспортировка и захоронение тела погибшего

После установления причин смерти, тело военнослужащего направляют в морг для проведения экспертизы. Ответственность за хранение тел павших бойцов несет руководство медицинских учреждений, где проводят экспертизу или которые принимали тело на хранение.

По завершении всех процедур, командир воинской части обеспечивает транспортировку тела из морга и дальнейшее оформление похорон. Перевозка тела к месту захоронения в течение трех дней после даты гибели за счет государства.

Как производится регистрация смерти военнослужащего

После определения причин и обстоятельств смерти военнослужащего и получения подтверждающих документов, его исключают из списков личного состава воинской части по приказу.

Приказ по строевой части служит основанием для передачи личных вещей, ценностей и документов погибшего его семье или родственникам. Все вещи пакуются с актом под подпись, опечатываются и отсылаются семье вместе с сообщением о личных вещах погибшего военного.

На основе извещений от командиров воинской части районные ТЦК делают запись в книгу учета погибших военнослужащих.

Также из воинской части в ТЦК передают военный билет и учетно-служебную карточку погибшего военнослужащего, на первых страницах которых делают запись о дате его гибели.

В случае, если погиб весь личный состав воинской части, включая командира, данные о погибших устанавливаются штабами и службами персонала путем опроса уцелевших и розыска сохранившихся документов и документов, которые велись на военных в штабах и службах персонала соединения.

Как получить свидетельство о смерти военного

Командир воинской части, где служил павший военный, кроме информирования о смерти, должен отправить в ТЦК по адресу проживания семьи свидетельство о смерти.

Если такой документ не был оформлен, можно оформить его самостоятельно. Это обычно делает патологоанатом или специалист судебно-медицинской экспертизы. Они проводят исследование тела погибшего и выдают врачебное свидетельство о смерти (форма 106/о).

С этим свидетельством о смерти необходимо обратиться в ЗАГС с просьбой зарегистрировать смерть и выдачу соответствующего свидетельства. Заявление можно подать в течение года после гибели по месту прописки, месту смерти или захоронения погибшего. После этого периода — по месту жительства родственников.

Если документ, подтверждающий смерть, был выдан на оккупированной территории нелегитимными структурами, его все же можно подать в ЗАГС для получения официального свидетельства.

В случае отсутствия тела погибшего или при гибели на ВОТ, и невозможности получения документа о смерти рекомендуется обратиться в любой местный суд Украины, с заявлением об установлении факта смерти. Такие дела рассматриваются вне очереди, а судебный сбор платить не нужно.

К заявлению в суд нужно приложить любые имеющиеся документы или доказательства, подтверждающие гибель военного. Это могут быть: фото, видео, акты о наступлении смерти, извещения семьи и тому подобное.

Перед обращением в суд следует подать заявление в ЗАГС и, в случае официального отказа, иметь его как дополнительное подтверждение.

ЗАГС выдает официальное свидетельство о смерти военнослужащего на основе решения суда или врачебного свидетельства о смерти.

Свидетельство о смерти является основанием для получения денежной помощи семье. Такая помощь появляется у семьи с момента даты смерти, указанной в свидетельстве. После регистрации смерти, ЗАГС также предоставляет выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения помощи на погребение.

Ранее мы рассказывали, как военному перевестись в другую часть и какие документы для этого нужны.

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