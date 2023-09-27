Війна в Україні

Військовий загинув на війні: як оформити документи та що робити — важливі деталі

Діана Просяник, редакторка сайту 27 Вересня 2023, 08:00
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Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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