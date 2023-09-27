Військовий загинув на війні: як оформити документи та що робити — важливі деталі

Коли родина отримує трагічну новину про загибель близької людини на війні, процес оформлення необхідних документів може стати додатковим навантаженням та спричинити стрес. Втрата близької людини — це завжди важко, і в такі хвилини важливо мати чітке розуміння того, як правильно все оформити.

Детальніше про процедуру повернення тіла та оформлення документів про смерть родичами загиблого розповіли юристи Василь Кісіль і партнери для видання NV.

Загибель військового: порядок сповіщення та дії родичів

Після повідомлення про загибель військовослужбовця, командир його військової частини має 24 години на те, щоб проінформувати ТЦК за адресою проживання загиблого про дату та обставини його смерті.

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У наступні сім днів відповідальний з ТЦК вручає письмове сповіщення родини загиблого та уточнює деталі похорону. За умови, що родина змінила місце проживання, інформація пересилається до Кадрового центру Збройних Сил, де вона буде доступна протягом трьох років.

У випадку, коли родина дізналася про трагічну звістку з неофіційних джерел, вони повинні звернутися до ТЦК для перевірки отриманої інформації. Якщо офіційне підтвердження відсутнє, родичі можуть самостійно з’ясовувати обставини загибелі.

Контакти та інші корисні ресурси, пов’язані із загиблими родичами військовослужбовцями, можна знайти у Дорожній карті Координаційного штабу. Представники ТЦК також має повідомити родину про пільги, роз’яснити порядок подання документів для призначення допомоги членам сім’ї.

Транспортування та поховання тіла загиблого

Після встановлення причин смерті, тіло військовослужбовця направляють до моргу для проведення експертизи. Відповідальність за зберігання тіл полеглих бійців несе керівництво медичних закладів, де проводять експертизу або які приймали тіло на зберігання.

По завершенні всіх процедур, командир військової частини забезпечує транспортування тіла з моргу і подальше оформлення похорону. Перевезення тіла до місця поховання протягом трьох днів після дати загибелі коштом держави.

Як ведеться реєстрація смерті військовослужбовця

Після визначення причин та обставин смерті військовослужбовця та отримання підтверджувальних документів, його виключають зі списків особового складу військової частини за наказом.

Наказ по стройовій частині є підставою для передачі особистих речей, цінностей та документів загиблого його родині чи родичам. Усі речі пакують з актом під підпис, опечатують та відсилають сім’ї разом з повідомленням про особисті речі загиблого військового.

На основі сповіщень від командирів військової частини районні ТЦК роблять запис у книгу обліку загиблих військовослужбовців.

Також із військової частини до ТЦК передають військовий квиток та обліково-послужну картку загиблого військовослужбовця, на перших сторінках яких роблять запис про дату його загибелі.

У випадку, якщо загинув увесь особовий склад військової частини, включно із командиром, дані про загиблих встановлюються штабами та службами персоналу через опитування вцілілих та розшуку збережених документів і документів, що велися на військових у штабах і службах персоналу з’єднання.

Як отримати свідоцтво про смерть військового

Командир військової частини, де служив полеглий військовий, крім інформування про смерть, має відправити до ТЦК за адресою проживання родини свідоцтво про смерть.

Якщо такий документ не було оформлено, можна оформити його самостійно. Це, зазвичай, робить патологоанатом або фахівець судово-медичної експертизи. Вони проводять дослідження тіла загиблого та видає лікарське свідоцтво про смерть (форма 106/о).

З цим свідоцтвом про смерть необхідно звернутися до РАЦС з проханням зареєструвати смерть і видачу відповідного свідоцтва. Заяву можна подати протягом року після загибелі за місцем прописки, місцем смерті або поховання загиблого. Після цього періоду — за місцем проживання родичів.

Якщо документ, що підтверджує смерть, був виданий на окупованій території нелегітимними структурами, його все ж можна подати до РАЦС для отримання офіційного свідоцтва.

У разі відсутності тіла загиблого або при загибелі на ТОТ, і неможливості отримання документа про смерть рекомендується звернутися до будь-якого місцевого суду України, із заявою про встановлення факту смерті. Такі справи розглядаються поза чергою, а судовий збір сплачувати не потрібно.

До заяви у суд потрібно додати будь-які наявні документи або докази, що підтверджують загибель військового. Це можуть бути: фото, відео, акти про настання смерті, сповіщення сім’ї тощо.

Перед зверненням до суду варто подати заяву до РАЦСу і, у випадку офіційної відмови, мати її як додаткове підтвердження.

РАЦС видає офіційне свідоцтво про смерть військовослужбовця на основі рішення суду або лікарського свідоцтва про смерть.

Свідоцтво про смерть є підставою для отримання грошової допомоги родині. Така допомога з’являється у родини з моменту дати смерті, що вказана у свідоцтві. Після реєстрації смерті, РАЦС також надає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

Раніше ми розповідали, як військовому перевестися в іншу частину та які документи для цього потрібні.

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