Війна в Україні

Як військовому перевестися в іншу частину та які документи для цього потрібні: список

Анна Голішевська, редакторка сайту 14 Вересня 2023, 12:45
війна
Фото: Unsplash

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