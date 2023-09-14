Як військовому перевестися в іншу частину та які документи для цього потрібні: список

В Україні загальна мобілізація триває з лютого 2022 року. Мобілізованих та добровольців можуть направляти до будь-яких військових частин. Однак якщо ти хочеш перевестися в іншу військову частину — це зробити можливо. Як перевестися в іншу частину та які документи для цього потрібні — читай у матеріалі.
За словами юриста Віктора Мазура, в першу чергу тобі потрібно особисто поспілкуватися з командиром військової частини, куди ти хочеш перевестися. Тут все буде залежати від того, чи є в його підрозділі потреба у фахівці з таким званням й спеціальністю.
Є кілька дієвих підстав переведення військовослужбовця:
Довідка ВЛК обмежено придатний часто не дає для цього достатніх підстав, що є не зовсім правильним. Це стосується мобілізованих та поранених військових, у яких стан здоров’я серйозно порушений, проте за рішенням ВЛК вони все ще придатні для служби.
Питання про переведення військовослужбовця в іншу частину здійснюється на підставі наказу Міністерства оборони України № 170 від 10.04.2009 року. Для переведення військовослужбовець має подати:
Потім командир ВЧ готує подання на переведення. Далі за результатами ухвалюється рішення та виноситься наказ військового керівника про переведення.
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