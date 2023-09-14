Як військовому перевестися в іншу частину та які документи для цього потрібні: список

В Україні загальна мобілізація триває з лютого 2022 року. Мобілізованих та добровольців можуть направляти до будь-яких військових частин. Однак якщо ти хочеш перевестися в іншу військову частину — це зробити можливо. Як перевестися в іншу частину та які документи для цього потрібні — читай у матеріалі.

Як перевестися в іншу частину: пояснює експерт

За словами юриста Віктора Мазура, в першу чергу тобі потрібно особисто поспілкуватися з командиром військової частини, куди ти хочеш перевестися. Тут все буде залежати від того, чи є в його підрозділі потреба у фахівці з таким званням й спеціальністю.

Як військовому перевестися в іншу частину: законні підстави

Є кілька дієвих підстав переведення військовослужбовця:

Зараз також дивляться

за станом здоров‘я (працює в більшості випадків);

за сімейними обставинами (50 на 50).

Довідка ВЛК обмежено придатний часто не дає для цього достатніх підстав, що є не зовсім правильним. Це стосується мобілізованих та поранених військових, у яких стан здоров’я серйозно порушений, проте за рішенням ВЛК вони все ще придатні для служби.

Які документи потрібні для переведення в іншу частину

Питання про переведення військовослужбовця в іншу частину здійснюється на підставі наказу Міністерства оборони України № 170 від 10.04.2009 року. Для переведення військовослужбовець має подати:

рапорт;

документи, які підтверджують підстави переведення (наприклад, висновок ВЛК);

відношення (згода командира чи частини, який приймає на військову службу).

Потім командир ВЧ готує подання на переведення. Далі за результатами ухвалюється рішення та виноситься наказ військового керівника про переведення.

Раніше ми розповідали, що буде у випадку неявки у військкомат.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.