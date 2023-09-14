Война в Украине

Как военному перевестись в другую часть и какие документы для этого нужны: список

Анна Голишевская, редактор сайта 14 сентября 2023, 12:45
війна
Фото: Unsplash

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