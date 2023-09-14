Как военному перевестись в другую часть и какие документы для этого нужны: список

В Украине всеобщая мобилизация продолжается с февраля 2022 года. Мобилизированных и добровольцев могут направлять в любые воинские части. Однако, если ты хочешь перевестись в другую воинскую часть, это сделать возможно. Как перевестись в другую часть и какие документы для этого нужны — читай в материале.

Как перевестись в другую часть: объясняет эксперт

По словам юриста Виктора Мазура, в первую очередь тебе нужно лично пообщаться с командиром воинской части, куда ты хочешь перевестись. Здесь все будет зависеть от того, есть ли в его подразделении необходимость в специалистах с таким званием и специальностью.

Как военному перевестись в другую часть: законные основания

Есть несколько действенных оснований для перевода военнослужащего:

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по состоянию здоровья (работает в большинстве случаев);

по семейным обстоятельствам (50 на 50).

Справка ВЛК ограниченно пригоден часто не дает для этого достаточно оснований, что не совсем правильно. Она выдается мобилизованным и раненым военным, у которых состояние здоровья серьезно нарушено, однако по решению ВЛК они все еще пригодны для службы.

Какие документы нужны для перевода в другую часть

Вопрос о переводе военнослужащего в другую часть осуществляется из приказа Министерства обороны Украины № 170 от 10.04.2009 года. Для перевода военнослужащий должен подать:

рапорт;

документы, подтверждающие основания перевода (например, заключение ВВК);

отношение (согласие командира или части, принимающего военную службу).

Затем командир ВЧ готовит представление на перевод. Далее по результатам принимается решение, и выносится приказ военного руководителя о переводе.

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