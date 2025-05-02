Религия — причина для отсрочки? Верховный Суд о мобилизации верующих во время войны

Споры о мобилизации людей с религиозными убеждениями ведутся с начала войны. Это создает сложности, ведь граждане активно судятся, чтобы доказать свое право не проходить военную службу.

Верховный Суд Украины решил объяснить, могут ли представители разных религий получить отсрочку от мобилизации.

Освобождают ли религиозные убеждения от службы в ВСУ

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда постановил, что военное положение является важной причиной, чтобы говорить о необходимости исполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины, в том числе Свидетелями Иеговы.

Судьи рассмотрели уголовное производство, в ходе которого суды предыдущих инстанций признали военнообязанного виновным в том, что после получения повестки он без уважительных причин не прибыл в ТЦК и СП для прохождения военной службы.

Обвиняемый получил срок в виде лишения свободы на три года по статье 336 Уголовного кодекса Украины. В кассационной жалобе защита указала, что неприбытие подзащитного в ТЦК было связано с его принадлежностью к религиозному объединению Свидетелей Иеговы.

Согласно их вероучению, им не разрешено выполнять какую-либо военную службу, а потому из-за его глубоких религиозных убеждений уголовная ответственность исключается.

Верховный Суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций и указал, что Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время, которыми можно беспрепятственно воспользоваться.

Однако в военное время и во время общей мобилизации обязанность защиты Украины, подвергшейся агрессии, возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания.

В то время, когда существование Украины под угрозой, каждый гражданин должен осознавать необходимость поиска баланса между потребностями государства и интересами гражданина, говорят в суде.

— ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека — ред.) неоднократно обращал внимание на необходимость учета особой общественной потребности и пропорционально преследуемой законной цели в случаях, связанных с необходимостью выполнения определенного долга и свободой вероисповедания, — добавили в решении.

Верховный Суд считает, что существование особой общественной потребности очевидно, ведь Украина ведет оборонную войну, а не агрессивную.

Верховный Суд не прибегает к анализу решений ЕСПЧ в контексте отказа от военной службы по религиозным убеждениям, ведь ни одно из их решений не касалось оценки действий государства и гражданина в контексте войны, которая ведется в Украине.

— В Украине была объявлена ​​всеобщая мобилизация всех военнообязанных лиц, то есть речь идет не о военной службе по призыву, которая проходит в мирное время (как в делах ЕСПЧ), а о военной службе по мобилизации для отражения вражеской вооруженной агрессии, — отметили в суде.

Напомним, что некоторые категории верующих могут получить отсрочку от мобилизации. Речь идет о священнослужителях, но по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести.

В частности, речь идет о таких должностях:

руководители религиозных центров и управлений, а также их заместители;

руководители религиозных общин, монастырей, духовных учебных заведений, миссионерских обществ;

священнослужители, официально работающие в религиозных организациях по трудовому договору и отвечающие за проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний и проповедническую деятельность.

Кроме того, некоторые религиозные учреждения могут получить статус критически важных. Среди них:

зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических лиц не позднее 26 декабря 2024;

не аффилированные с иностранными религиозными структурами, деятельность которых запрещена в Украине;

не расположены на временно оккупированных территориях.

Ранее президент Зеленский заявил, что отдельные случаи принудительной мобилизации не являются лицом всей войны и процесса в целом.

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