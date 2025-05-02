Война в Украине

Религия — причина для отсрочки? Верховный Суд о мобилизации верующих во время войны

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 мая 2025, 10:00
Религия — причина для отсрочки? Верховный Суд о мобилизации верующих во время войны
Фото Unsplash
Религия — причина для отсрочки? Верховный Суд о мобилизации верующих во время войны
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