Чи є релігія підставою для відстрочки: Верховний Суд про мобілізацію вірян під час війни

Суперечки щодо мобілізації людей з релігійними переконаннями точаться з початку війни. Це створює складнощі, адже громадяни активно позиваються до суду, щоб довести своє право не проходити військову службу.

Тож Верховний Суд України вирішив пояснити, чи можуть представники різних релігій отримати відстрочку від мобілізації.

Чи звільняють релігійні переконання від служби в ЗСУ

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду постановив, що воєнний стан є вагомою причиною, щоб говорити про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі Свідками Єгови.

Судді розглянули кримінальне провадження, під час якого суди попередніх інстанцій визнали військовозобов’язаного винним у тому, що після отримання повістки він без поважних причин не прибув до ТЦК та СП для проходження військової служби.

Обвинувачений отримав строк у вигляді позбавлення волі на три роки за статтею 336 Кримінального кодексу України. У касаційній скарзі захист вказав, що неприбуття підзахисного до ТЦК було пов’язане з його належністю до релігійного об’єднання Свідків Єгови.

Згідно з їхнім віровченням, їм не дозволено виконувати будь-яку військову службу, а тому через його глибокі релігійні переконання кримінальна відповідальність виключається.

Верховний Суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій та вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час, якими можна безперешкодно скористатися.

Проте у воєнний час та під час загальної мобілізації обов’язок захисту України, яка зазнала агресії, покладається на всіх громадян України незалежно від їхнього віросповідання.

У час, коли існування України під загрозою, кожен громадянин має усвідомлювати необхідність пошуку балансу між потребами держави й інтересами громадянина, кажуть в суді.

— ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини — ред.) неодноразово звертав увагу на необхідність врахування особливої суспільної потреби й пропорційно переслідуваної законної мети у випадках, пов’язаних з необхідністю виконання певного обов’язку і свободою віросповідання, — додали у рішенні.

Верховний Суд вважає, що існування особливої суспільної потреби є очевидним, адже Україна веде оборонну війну, а не агресивну.

Верховний Суд не вдається до аналізу рішень ЄСПЛ в контексті відмови від військової служби через релігійні переконання, адже жодне з їхніх рішень не стосувалося оцінки дій держави й громадянина в контексті війни, яка ведеться в Україні.

— В Україні було оголошено загальну мобілізацію всіх військовозобов’язаних осіб, тобто йдеться не про військову службу за призовом, яка відбувається в мирний час (як у справах ЄСПЛ), а про військову службу за мобілізацією для відсічі ворожій збройній агресії, — зазначили в суді.

Нагадаємо, що деякі категорії вірян можуть отримати відстрочку від мобілізації. Йдеться про священнослужителів, але за переліком посад, який затвердила Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

Зокрема йдеться про такі посади:

керівники релігійних центрів та управлінь, а також їхні заступники;

керівники релігійних громад, монастирів, духовних навчальних закладів, місіонерських товариств;

священнослужителі, які офіційно працюють у релігійних організаціях за трудовим договором та відповідають за проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та проповідницьку діяльність.

Крім цього, деякі релігійні установи можуть отримати статус критично важливих. Серед них:

зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб не пізніше 26 грудня 2024 року;

не афілійовані з іноземними релігійними структурами, діяльність яких в Україні заборонена;

не розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Раніше президент Зеленський заявив, що окремі поодинокі випадки примусової мобілізації не є обличчям всієї війни та процесу загалом.

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