Війна в Україні

Чи є релігія підставою для відстрочки: Верховний Суд про мобілізацію вірян під час війни

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 02 Травня 2025, 10:00
Чи є релігія підставою для відстрочки: Верховний Суд про мобілізацію вірян під час війни
Фото Unsplash
Чи є релігія підставою для відстрочки: Верховний Суд про мобілізацію вірян під час війни
Читати далі
Ми переможці! Трамп зробив одіозну заяву і запровадив “День перемоги” у США
Карта тривог онлайн
Читати далі
Карта повітряних тривог України онлайн: інтерактивна мапа, де є загроза обстрілу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь