31 июля россияне ударили по центру Краматорска Донецкой области. Их мишенью стал жилой дом.

Он уничтожен до основания.

Больше деталей об ударе по Краматорску, а также фото с места происшествия собрали дальше в материале.

Краматорск: удар 31 июля

Об атаке на город сообщали Краматорская МВА и военный журналист ICTV Константин Мельников.

Центр Краматорска — под ударом. Предварительно — российский удар по жилой застройке в центре Краматорска, — отметили в Краматорской МВА.

Как сообщил позднее глава Донецкой ВГА Вадим Филашкин, в результате удара по меньшей мере 1 человек погиб, 11 — пострадали.

Среди раненых один человек в тяжелом состоянии.

По словам чиновника, это был прицельный удар по пятиэтажке.

Краматорск атака: фото

Военный журналист ICTV Константин Мельников показал фото с места происшествия.

На фото видно, что здание полностью разрушено.

Краматорск в дыму, уничтожен жилой дом / 3 Фотографии

Константин Мельников

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