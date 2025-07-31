Для тебя Война в Украине

Краматорск в дыму, уничтожен жилой дом

Виктория Мельник, журналист сайта 31 июля 2025, 15:49
краматорск

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