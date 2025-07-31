31 июля россияне ударили по центру Краматорска Донецкой области. Их мишенью стал жилой дом. Он уничтожен до основания. Больше деталей об ударе по Краматорску, а также фото с места происшествия собрали дальше в материале.Краматорск: удар 31 июля Об атаке на город сообщали Краматорская МВА и военный журналист ICTV Константин Мельников. Центр Краматорска — под ударом. Предварительно — российский удар по жилой застройке в центре Краматорска, — отметили в Краматорской МВА. Как сообщил позднее глава Донецкой ВГА Вадим Филашкин, в результате удара по меньшей мере 1 человек погиб, 11 — пострадали. Среди раненых один человек в тяжелом состоянии. По словам чиновника, это был прицельный удар по пятиэтажке. Читать по теме Ночь террора: в Киеве обрушился подъезд дома — первые фото, видео Ракетный удар просто по жилому дому. Под завалами люди, написал Зеленский. Краматорск атака: фото Военный журналист ICTV Константин Мельников показал фото с места происшествия. На фото видно, что здание полностью разрушено. Краматорск в дыму, уничтожен жилой дом / 3 Фотографии Константин Мельников Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Россияне заявили о взятии Часового Яра — правда ли это, читай по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Донецкая область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter