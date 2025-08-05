Для тебя Война в Украине

Противотанковая мина на Шахедах — РФ делает оружие еще более смертоносным

Ирина Танасийчук, журналист сайта 05 августа 2025, 13:30
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Противотанковая мина ПТМ-3 на Шахедах — новая опасность от РФ Фото Командование Воздушных Сил ВСУ

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