Противотанковая мина ПТМ-3 на Шахедах — новая опасность от РФ Фото Командование Воздушных Сил ВСУ Опасность беспилотников для Украины становится серьезнее — теперь Шахеды оснащают противотанковыми минами ПТМ 3 для большего поражения. Об этом сообщил специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш Бескрестнов.Противотанковая мина ПТМ-3 на Шахедах: новая разработка РФ Эксперт отмечает, что Украина столкнулась с новой проблемой. Еще 4 августа сразу по нескольким регионам запустили Шахеды с минами. Эти беспилотники несли под крыльями две кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. — Эта мина имеет магнитный детонатор и реагирует на рядом технику. Пока что замысел противника не ясен, что они хотят миновать и зачем. Противотанковая мина на Шахедах — РФ делает оружие еще более смертоносным / 2 Фотографии Флеш предполагает, что, возможно, россияне хотят устраивать теракты на дорогах общего пользования, а может попытаться атаковать украинское сельское хозяйство. Эксперт призвал всех обращать внимание на такие предметы и при обнаружении не подъезжать к ним машинами. Заметим, что ПТМ-3 — это серийная мина весом около 4,9 кг с кумулятивным зарядом, который может поразить до 60 мм брони в нижней или бортовой проекции. Эта мина самостоятельно реагирует на металлические объекты, поэтому в первую очередь она предназначена для поражения колесной и гусеничной техники путем разрушения ходовой части или поражения днища кумулятивной струей. Читать по теме ”Лепестки”, самодельная взрывчатка, чужой кошелек. Как сохранить свою жизнь на опасной территории Рассказываем о важных правилах обращения с взрывоопасными предметами. Что делать, если рядом мина или боеприпас Министерство внутренних дел Украины собрало перечень действий, если ты вдруг видишь неразорвавшуюся мину: остановись и если рядом есть другие люди, громко сообщи об опасности и попроси всех остановиться; внимательно проверь, нет ли рядом проводов, веревок, растяжек и других подозрительных предметов; постарайся спокойно отойти на безопасное расстояние. Попробуй сделать это по маршруту, по которому ты пришел (-ла) на место; запомни место обнаружения подозрительного предмета, по возможности огороди от случайных прохожих; позвони по номеру 101, 102 или 112 и уведомь обо всех деталях. Перед звонком следует максимально отойти от места опасности. Пользоваться мобильным телефоном рядом запрещено; ни в коем случае не бери в руки подозрительные предметы, не пытайся самостоятельно разобрать или переместить. Разминирование и обезвреживание любых боеприпасов должны производиться только пиротехниками с помощью специального оборудования. А о других наиболее распространенных видах мин и их характеристиках мы также рассказывали раньше. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, оружие, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter