Опасность беспилотников для Украины становится серьезнее — теперь Шахеды оснащают противотанковыми минами ПТМ 3 для большего поражения. Об этом сообщил специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш Бескрестнов.

Противотанковая мина ПТМ-3 на Шахедах: новая разработка РФ

Эксперт отмечает, что Украина столкнулась с новой проблемой. Еще 4 августа сразу по нескольким регионам запустили Шахеды с минами.

Эти беспилотники несли под крыльями две кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

— Эта мина имеет магнитный детонатор и реагирует на рядом технику. Пока что замысел противника не ясен, что они хотят миновать и зачем.

Противотанковая мина на Шахедах — РФ делает оружие еще более смертоносным / 2 Фотографии

Флеш предполагает, что, возможно, россияне хотят устраивать теракты на дорогах общего пользования, а может попытаться атаковать украинское сельское хозяйство.

Эксперт призвал всех обращать внимание на такие предметы и при обнаружении не подъезжать к ним машинами.

Заметим, что ПТМ-3 — это серийная мина весом около 4,9 кг с кумулятивным зарядом, который может поразить до 60 мм брони в нижней или бортовой проекции.

Эта мина самостоятельно реагирует на металлические объекты, поэтому в первую очередь она предназначена для поражения колесной и гусеничной техники путем разрушения ходовой части или поражения днища кумулятивной струей.

Что делать, если рядом мина или боеприпас

Министерство внутренних дел Украины собрало перечень действий, если ты вдруг видишь неразорвавшуюся мину:

остановись и если рядом есть другие люди, громко сообщи об опасности и попроси всех остановиться;

внимательно проверь, нет ли рядом проводов, веревок, растяжек и других подозрительных предметов;

постарайся спокойно отойти на безопасное расстояние. Попробуй сделать это по маршруту, по которому ты пришел (-ла) на место;

запомни место обнаружения подозрительного предмета, по возможности огороди от случайных прохожих;

позвони по номеру 101, 102 или 112 и уведомь обо всех деталях. Перед звонком следует максимально отойти от места опасности. Пользоваться мобильным телефоном рядом запрещено;

ни в коем случае не бери в руки подозрительные предметы, не пытайся самостоятельно разобрать или переместить.

Разминирование и обезвреживание любых боеприпасов должны производиться только пиротехниками с помощью специального оборудования.

А о других наиболее распространенных видах мин и их характеристиках мы также рассказывали раньше.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!