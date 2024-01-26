Безопасность для всех! В Украине разрешили брать животных в укрытие, но есть условия

Вопрос безопасности во время войны всегда на первом плане. Однако не везде разрешалось брать животных в укрытие во время тревоги. Часто людей из укрытий выгоняли, потому что они были с животными, или даже не пускали туда. Теперь этот вопрос урегулировали, и животных можно брать в укрытие при условии соблюдения определенных правил.

В Украине разрешили брать животных в укрытие по правилам

Правилами нахождения хозяев с животными в укрытии поделилась ГСЧС. Основным правилом, которое нужно будет соблюдать владельцам животных — безопасность других людей и имущества. То есть животные не должны портить имущество других людей в укрытии и взаимодействовать с ними.

Владельцы животных должны постоянно следить за животным и не оставлять его. Кроме этого, для животных нужно создать все условия, соответствующие биологическим, видовым и индивидуальным особенностям.

Сейчас также смотрят

Также в укрытии с животными необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования и ветеринарные нормы. С собой следует иметь средства для уборки за хвостатыми.

Домашние животные, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, должны быть на поводке, — пишут в ГСЧС.

В укрытиях могут быть помещения для людей с животными или специальные места.

Собаки, породы которых относятся к перечню опасных, обязательно должны быть в намордниках. Узнать, относится ли к перечню опасных порода твоей собаки, можно в постановлении КМУ.

Раньше мы рассказывали, как помочь бездомным животным зимой.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.