От холода и голода умирают за считанные часы — как помочь животным пережить зиму

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 ноября 2022, 10:00
Як допомогти безпритульним тваринам взимку
Фото: Pexels

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