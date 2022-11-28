От холода и голода умирают за считанные часы — как помочь животным пережить зиму

Проблема безпритульних тварин завжди була присутня в Україні, з настанням холодів ситуація для хвостатих завжди погіршувалася. Повномасштабне вторгнення вплинуло на життя не тільки людей, а й тварин.

Минулої зими вони вже пережили трагічний досвід холоду, голоду, обстрілів та руйнувань. На порозі нова зима і нові виклики. Тому в UAnimals розповіли, як допомогти тваринам взимку.

У благодійній організації наголошують, що через мороз та голод смерть у собак настає через 15 годин, у котів — через 6. Лише від людей залежить, як чотирилапі переживуть зиму, особливо в умовах енергетичного тероризму Росії.

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Як допомогти безпритульним тваринам взимку

Їжа

Насамперед треба підгодовувати тварин і найкраще це робити теплою їжею: гаряча каша чи легкий суп. Можна навіть купити найдешевший сухий корм і залити його гарячою водою.

Вода

Під час сильних морозів вода у мисках швидко замерзає, тому варто наливати тваринам теплу воду. По-перше, вона не так швидко замерзне. По-друге, котик чи собачка зможуть трішки зігрітися.

Пускати погрітися

Якщо у тебе є можливість, впусти хвостатого погрітися у під’їзд. Коли тварини потрапляють у тепле середовище, вони засинають. Так вони відновлюють сили та енергію. Якщо можеш, перевір, чи не забиті дошками підвальні віконця.

Зробити укриття

Тварини, як і люди, страждають від негоди: дощу, вітру, снігу. Чотирилапі також потребують укриття. Ти можеш змайструвати невелику будку — навіть найпростішу картонну коробку обмотати ззовні скотчем, а в середину покласти щось тепле.

Такий будиночок краще ставити на дерев’яний піддон, щоб холод від землі не йшов всередину.

Знайти родину

Найліпше й найбажаніше для тварини, напевно, це знайти родину, яка піклуватиметься про неї. Новий друг натомість буде дарувати свою любов. Якщо ти не можеш взяти собі тварину, візьми її на перетримку або знайди людину, яка зможе це зробити. Згодом знайди їй родину або притулок.

Це може бути складно, бо через війну притулки переповнені покинутими чотирилапими, ти можеш допомагати цим закладам інформаційно. Розповідати про тваринок, щоб їх забирали у сім’ї.

Також ти можеш підтримати притулки фінансово або ж кормом чи теплими речами.

Взимку від голоду страждають також птахи. Раніше ми розповідали, як зробити годівничку для птахів своїми руками.

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