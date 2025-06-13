Случаи торговли людьми растут: Совет Европы призвал Украину к действиям

Фото Unsplash Полномасштабная война повысила риски торговли людьми в Украине. Об этом свидетельствуют результаты отчета Совета Европы. В третьем отчете об Украине, опубликованном 12 июня, эксперты СЕ по противодействию торговле людьми (GRETA) пишут, что Украина должна обеспечить доступ к правосудию жертвам тяжких международных преступлений, а также создать эффективные механизмы компенсаций уже во время войны. Что известно о торговле людьми в Украине за последние три года? Торговля людьми в Украине: результаты 2022-2025 годов В документе говорится, что риски торговли людьми в Украине выросли не только во время полномасштабной войны, но и во время войны на Востоке.Несмотря на спад случаев в 2021-2022 годах, сейчас ситуация остается негативной. Количество случаев торговли людьми в Украине в 2021-2022 годах упало до менее 100. В 2023 году — возросло до 118. Рекордный рост произошел в прошлом году. В 2024 году зафиксировано 182 случая торговли людьми. По мнению аналитиков, это может быть связано с ухудшающейся социально-экономической в Украине на фоне войны. Эксперты Совета Европы по противодействию торговле людьми считают, что реальное количество пострадавших в Украине может быть больше, чем зафиксировано. Они пришли к выводу, что Украина остается государством, откуда преимущественно происходят жертвы торговли людьми, которых эксплуатируют за рубежом и в самой стране. Читать по теме ”Выгодная работа в Чехии”: как украинок принуждают к сексуальным услугам Война усугубляет финансовые проблемы, поэтому не все обращают внимание на работодателей и условия. Большинство жертв подверглись трудовой эксплуатации, далее следует сексуальная эксплуатация, участие в преступной деятельности и эксплуатация в вооруженном конфликте. По меньшей мере, 7000 человек получили помощь в Международной организации по миграции за последние 7 лет. Из них 925 украинцев. Большинство (57%) составляют мужчины, попавшие в рабство, эксплуатируемые трудовым или сексуальным образом. Вот почему опасения экспертов имеют смысл. Основной страной эксплуатации жертв являлась Россия. Единичные случаи были зафиксированы в Германии, Франции, Польше, Италии, Турции, Румынии. Украине эксперты рекомендовали воплотить несколько важных вещей: Система компенсаций независимо от гражданства и статуса пребывания. Закон о ненаказании лиц, пострадавших от торговли людьми. Обеспечить социальную интеграцию и доступ к медицине людям, пострадавшим от торговли и эксплуатации. Пока Украина усилила международное сотрудничество по этому вопросу, ввела бесплатную правовую помощь и приняла государственную целевую программу для пострадавших от торговли людьми. Раньше мы рассказывали, как украинки попадали в рабство в Румынию. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter