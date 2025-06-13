Случаи торговли людьми растут: Совет Европы призвал Украину к действиям

Полномасштабная война повысила риски торговли людьми в Украине. Об этом свидетельствуют результаты отчета Совета Европы.

В третьем отчете об Украине, опубликованном 12 июня, эксперты СЕ по противодействию торговле людьми (GRETA) пишут, что Украина должна обеспечить доступ к правосудию жертвам тяжких международных преступлений, а также создать эффективные механизмы компенсаций уже во время войны. Что известно о торговле людьми в Украине за последние три года?

Торговля людьми в Украине: результаты 2022-2025 годов

В документе говорится, что риски торговли людьми в Украине выросли не только во время полномасштабной войны, но и во время войны на Востоке.

Несмотря на спад случаев в 2021-2022 годах, сейчас ситуация остается негативной.

Количество случаев торговли людьми в Украине в 2021-2022 годах упало до менее 100. В 2023 году — возросло до 118. Рекордный рост произошел в прошлом году. В 2024 году зафиксировано 182 случая торговли людьми.

По мнению аналитиков, это может быть связано с ухудшающейся социально-экономической в ​​Украине на фоне войны.

Эксперты Совета Европы по противодействию торговле людьми считают, что реальное количество пострадавших в Украине может быть больше, чем зафиксировано.

Они пришли к выводу, что Украина остается государством, откуда преимущественно происходят жертвы торговли людьми, которых эксплуатируют за рубежом и в самой стране.

Большинство жертв подверглись трудовой эксплуатации, далее следует сексуальная эксплуатация, участие в преступной деятельности и эксплуатация в вооруженном конфликте.

По меньшей мере, 7000 человек получили помощь в Международной организации по миграции за последние 7 лет. Из них 925 украинцев. Большинство (57%) составляют мужчины, попавшие в рабство, эксплуатируемые трудовым или сексуальным образом. Вот почему опасения экспертов имеют смысл.

Основной страной эксплуатации жертв являлась Россия. Единичные случаи были зафиксированы в Германии, Франции, Польше, Италии, Турции, Румынии.

Украине эксперты рекомендовали воплотить несколько важных вещей:

Система компенсаций независимо от гражданства и статуса пребывания. Закон о ненаказании лиц, пострадавших от торговли людьми. Обеспечить социальную интеграцию и доступ к медицине людям, пострадавшим от торговли и эксплуатации.

Пока Украина усилила международное сотрудничество по этому вопросу, ввела бесплатную правовую помощь и приняла государственную целевую программу для пострадавших от торговли людьми.

Раньше мы рассказывали, как украинки попадали в рабство в Румынию.

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