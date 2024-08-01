Украинок продают в Румынию? Нацполиция разоблачает торговцев людьми

Кроме преступлений, которые совершают россияне, к сожалению, в Украине во время войны есть и другие. Особенно страшные и жестокие — те, которые связаны с торговлей людьми! Национальная полиция вместе с международными партнерами активно борется с этими правонарушениями.

Торговля людьми в Украине: количество разоблаченных преступников

С начала полномасштабной войны было выявлено более 300 случаев торговли людьми и обезврежено 12 организованных групп. Об этом рассказали в Департаменте миграционной полиции.

Последний случай — двух украинок обманом вывезли за границу. Их насильственно удерживали, отобрали паспорта и деньги, заставляли работать. Несмотря на угрозы и шантаж, женщинам удалось сбежать и сообщить обо всем румынской полиции.

Европол помогает противодействовать торговле людьми. Правоохранительные органы Украины и Румынии продолжают активное сотрудничество.

В полиции говорят, что жертвой похитителей может стать каждый.

Сообщить о преступлении можно по этой горячей линии: 0800500202 или на 102.

Раньше мы рассказывали, во что россияне превратили Авдеевку.

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