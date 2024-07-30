Такой мотивации не видел с 2022 года! Как проходит мобилизация заключенных и их подготовка к боям

Почти четыре тысячи бывших заключенных уже встали в ряды ЗСУ. Служат на разных направлениях. Большинство попавших в армию — из мест лишения свободы сейчас еще проходит обучение, но и есть те, кто уже полноценно воюет.

К примеру, бойцы батальона специального назначения Шквал 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко пока тоже находятся на учебе: изучают мины и гранаты. 95% военнослужащих в этом батальоне — это бывшие заключенные.

Инструктор с позывным Чуб после нескольких ранений и боевых травм. В тыл, говорит, возвращаться не захотел, делает то, что может: учит. Вспоминает, с порванными коленями воевал в Бахмуте. Помогали тогда только обезболивающие.

Под руководством военного новобранцы овладевают, как штурмовать окопы и здания, оказывать первую домедицинскую помощь, высаживаться с брони. Кроме базовой подготовки, инструкторы бригады рассказывают специфику направления, на котором воюет подразделение — один из самых сложных ныне участков пограничный Волчанск.

Мы тоже ребята непростые, как говорится, — объясняет военнослужащий батальона спецназначения Шквал 57 ОМБр Игорь, ранее судимый за кражу с проникновением.

Военнослужащий батальона спецназначения Шквал 57 ОМБр Богдан тоже рассказывает о своем прошлом. Он был осужден за кражу, разбой, угон авто.

Но добавляет, что теперь его черты характера, заставлявшие идти на преступление, определенным образом пригодились.

Страха нет. Мы прошли свою школу. Маленькая жесткая жизнь была. Но ничего не меняется: бой — это бой.

32-летний Богдан делится, страха перед врагом нет. Однако в плен к оккупантам попасть все же боится. Мужчина ходил проситься в военкомат еще в 2022 году, когда был на свободе. Не взяли, потому что уже на тот момент у него была тяжелая статья и судимость. С воли попасть в войско не смог. Через десять месяцев снова совершил преступление, поэтому так из-за решетки таки попал на фронт.

— Учим их, чтобы тело запоминало определенные движения, потому что бой — это стрессовая ситуация всегда. В стрессовой ситуации твой мозг либо отключается полностью, либо работает не так, как ты привык, — объясняет инструктор 57 ОМБр с позывным Чуб.

И инструкторы, и командиры батальона спецназначения ошарашивают: по сравнению с обычными мобилизованными — эти бойцы на голову выше.

Такое мотивированное пополнение я последний раз видел в 2022 году, — рассказывает заместитель командира по психологической поддержке персонала батальона спецназначения Шквал 57 ОМБр Артем.

Выйти из тюрьмы досрочно и уйти на фронт не могут осуждены за тяжкие преступления: умышленное убийство, изнасилование, совершившие преступление против нацбезопасности, взяточники. Большинство бойцов в батальоне Шквал, говорят командиры, это бывшие разбойники.

Они совершили кражи, разбой, тяжкие телесные повреждения. Так было и с Сергеем. Мужчина рассказывает, что вступился за людей и началась потасовка. Однако теперь, говорит, у него нет страха на поле боя. Военный даже успел получить ранения в Волчанске — их группу россияне накрыли из минометов. Осколок залетел под бронежилет.

По предварительным подсчетам, украинское войско должно пополнить около пяти тысяч бывших осужденных. Опытные армейцы понимают: не у всех из них есть искренняя мотивация защищать страну, часть будет пытаться использовать это для попытки убежать — и такие случаи уже были. Есть и погибшие. По результатам первых боев, говорят командиры, подразделением бывших заключенных и их эффективностью приятно удивлены.

Есть военнослужащий, считавшийся пропавшим без вести. Он с поломанной рукой и ногой почти десять дней, вел с собой пленного, добрался до подконтрольной нам территории, отдал пленника и поехал на лечение, — говорит военный Артем.

Однако только желания осужденным мало, чтобы присоединиться к рядам защитников. Читай, как осужденные могут мобилизоваться в ВСУ.

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