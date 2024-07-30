Такої мотивації не бачив з 2022 року! Як проходить мобілізація ув’язнених та їхня підготовка до боїв

Майже чотири тисячі колишніх увʼязнених вже стали до лав війська. Служать на різних напрямках. Більшість тих, хто потрапив в армію з місць позбавлення волі, зараз ще проходить навчання, але є ті, хто вже повноцінно воює.

Наприклад, бійці батальйону спеціального призначення Шквал 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка поки що теж знаходяться на навчанні: вивчають міни та гранати. 95% військовослужбовців у цьому батальйоні — це колишні увʼязнені.

Інструктор на псевдо Чуб — після кількох поранень та бойових травм. У тил, каже, повертатися не захотів — робить те, що може: навчає. Згадує, з порваними колінами воював у Бахмуті. Допомагали тоді лише знеболювальні.

Під керівництвом військового новобранці опановують, як штурмувати окопи та будівлі, надавати першу домедичну допомогу, висаджуватися з броні. Окрім базової підготовки, інструктори бригади розповідають специфіку напрямку, на якому воює підрозділ — одна з найскладніших нині ділянок, прикордонний Вовчанськ.

Ми теж хлопці непрості, як то кажуть, — пояснює військовослужбовець батальйону спецпризначення Шквал 57 ОМБр Ігор, який раніше був засуджений за крадіжку з проникненням.

Військовослужбовець батальйону спецпризначення Шквал 57 ОМБр Богдан теж розповідає про своє минуле. Він був засуджений за крадіжку, розбій, викрадення авто.

Але додає, що тепер його риси характеру, які змушували йти на злочин, певним чином стають у пригоді.

Страху немає. Ми пройшли свою школу. Маленьке та жорстке життя було. Але нічого не змінюється: бій — це бій.

32-річний Богдан ділиться, страху перед ворогом не має. Проте в полон до окупантів потрапити все ж таки боїться. Чоловік ходив проситися до військкомату ще 2022 року, коли був на волі. Не взяли, бо вже на той момент мав тяжку статтю і судимість. З волі потрапити у військо не зміг. За десять місяців знову скоїв злочин, тому вже з-за ґратів таки потрапив на фронт.

— Вчимо їх, щоб тіло запамʼятовувало певні рухи, тому що бій — це стресова ситуація завжди. У стресовій ситуації твій мозок або відключається повністю, або працює не так, як ти звик, — пояснює інструктор 57 ОМБр на псевдо Чуб.

І інструктори, і командири батальйону спецпризначення ошелешують: у порівнянні зі звичайними мобілізованими — ці бійці на голову вище.

Таке вмотивоване поповнення я останній раз бачив у 2022 році, — розповідає заступник командира із психологічної підтримки персоналу батальйону Шквал 57 ОМБр Артем.

Вийти з тюрми достроково і піти на фронт не можуть засуджені за тяжкі злочини: умисне вбивство, зґвалтування, ті, хто скоїв злочин проти нацбезпеки, хабарники. Переважна більшість бійців у батальйоні Шквал, кажуть командири, це колишні розбійники.

Вони скоїли крадіжки, розбій, тяжкі тілесні. Так було й з Сергієм. Чоловік розповідає, що вступився за людей і розпочалася бійка. Проте тепер, каже, він не має страху на полі бою. Військовий навіть встиг дістати поранення у Вовчанську — їхню групу росіяни накрили з мінометів. Уламок залетів під бронежилет.

За попередніми підрахунками, українське військо мають поповнити близько п’яти тисяч колишніх вʼязнів. Досвідчені армійці розуміють: не всі з них мають щиру мотивацію боронити країну, частина намагатиметься використати це для спроби втечі — і такі випадки вже були. Є і загиблі. Та за результатами перших боїв, кажуть командири, підрозділом колишніх вʼязнів і їхньою ефективністю приємно здивовані.

Є військовослужбовець, який вважався зниклим безвісти. Він з поломаною рукою та ногою майже десять днів вів з собою полоненого, дістався до підконтрольної нам території, віддав полоненого та поїхав на лікування, — каже військовий Артем.

Проте лише бажання засудженим мало, аби долучитись до лав захисників. Читай, як засуджені можуть мобілізуватися до ЗСУ.

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