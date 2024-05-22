Лише бажання — замало. Як засуджені можуть мобілізуватися до армії ЗСУ: пояснення

Ще одна тема, крім загальної мобілізації, яку активно обговорюють останнім часом в українському суспільстві — це мобілізація засуджених.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон 8 травня, і тепер зміцнити Сили оборони України можуть і ті громадяни, які отримали судові вироки за певними статтями. Мобілізуватися в’язні зможуть тільки після відповідного рішення суду і лише добровільно.

Командир взводу снайперів 1 ОШБ імені Дмитра Коцюбайла на псевдо Марік каже: нині в Україні важка ситуація, а серед засуджених точно є люди, які готові захищати свою країну.

— Зараз важливо, щоб воїни вміли воювати правильно. А серед засуджених є мотивація, тож я думаю, що це певний плюс для армії, — каже Марік.

Бажання потрапити до війська виявило вже майже пʼять тисяч засуджених, але для цього вони проходитимуть відбір. Також важливий стан здоровʼя та мотивація.

Потрапити до війська не зможуть засуджені за важкі злочини: вбивства, сексуальне насилля, злочини проти держави. Докладніше дивись у сюжеті.

Детальніше про процес погодження кандидатури засудженого до набору в армію, читай в нашому іншому матеріалі.

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