Только желания — мало. Как осужденные могут мобилизоваться в ВСУ: объяснение

Еще одна тема, кроме общей мобилизации, активно обсуждаемая в последнее время в украинском обществе — это мобилизация осужденных.

Верховная Рада приняла соответствующий закон 8 мая и теперь укрепить Силы обороны Украины могут и те граждане, которые получили судебные приговоры по определенным статьям. Мобилизироваться заключенные смогут только после решения суда и только добровольно.

Командир взвода снайперов 1 ОШБ имени Дмитрия Коцюбайло с позывным Марик говорит: сейчас в Украине тяжелая ситуация, а среди осужденных есть люди, которые готовы защищать свою страну.

— Сейчас важно, чтобы воины умели воевать правильно. А среди осужденных есть мотивация, поэтому я думаю, что это определенный плюс для армии, — говорит Марик.

Желание попасть в армию выявило уже около пяти тысяч осужденных, но для этого они будут проходить отбор. Также важно состояние здоровья и мотивация.

Попасть в армию не смогут осужденные за тяжкие преступления: убийства, сексуальное насилие, преступления против государства. Подробнее смотри в сюжете.

Детальнее о процессе согласования кандидатуры осужденного к набору в армию читай в нашем другом материале.

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