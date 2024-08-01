Україна

Українок продають до Румунії? Нацполіція викриває торговців людьми

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 01 Серпня 2024, 21:00

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Карта бойових дій 1 серпня 2024: у штурмах ворог втратив 1370 осіб за добу
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