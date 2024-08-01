Українок продають до Румунії? Нацполіція викриває торговців людьми

Крім злочинів, які коять росіяни, на жаль, в Україні під час війни є й інші. Особливо страшні та жорстокі — ті, що пов’язані з торгівлею людьми! Національна поліція разом із міжнародними партнерами активно бореться з цими правопорушеннями.

Торгівля людьми в Україні: кількість викритих злочинців

Від початку повномасштабної війни було виявлено понад 300 випадків торгівлі людьми та знешкоджено 12 організованих груп. Про це розповіли в Департаменті міграційної поліції.

Останній випадок — двох українок обманом вивезли за кордон. Їх насильно утримували, відібрали паспорти та гроші, примушували працювати. Попри погрози та шантаж, жінкам вдалося втекти та повідомити про все румунську поліцію.

Європол допомагає протидіяти торгівлі людьми. Правоохоронні органи України та Румунії продовжують активну співпрацю.

У поліції кажуть, що жертвою викрадачів може стати будь-хто.

Повідомити про злочин можна за цією гарячою лінією: 0800500202 або на 102.

Раніше ми розповідали, на що росіяни перетворили Авдіївку.

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