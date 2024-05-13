Российские войска продолжают наступление на Харьковскую область, под особым давлением оказался Волчанск. На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется.

О ситуации в Волчанске, а также последние новости оттуда — собрали в материале далее.

Сейчас как никогда важно активно и оперативно собирать средства для обеспечения военных и направлять их на соответствующие нужды. Если ты знаешь проверенный сбор для бойцов — задонать.

Сейчас также смотрят

Волчанск: последние новости

По информации Генштаба, сейчас ведутся бои за приграничный город Волчанск. Враг привлек значительные силы для ведения наступления на город в составе до пяти батальонов и не считается с собственными потерями.

Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов.

В настоящее время враг имеет тактический успех.

Наши защитники ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для максимальных потерь. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации.

В ходе определения задач войскам, одним из приоритетов является сохранение жизни наших воинов, — говорится в сводке Генштаба.

Также представитель ОСУВ Хортица Назар Волошин в эфире Київ24 во время разговора о ситуации на Харьковском направлении отметил, что россияне пытаются полностью уничтожить город Волчанск авиабомбами.

— За вчера и сегодня (11 и 12 мая — ред.) враг сбросил на город и на окружающие населенные пункты 22 управляемых авиационных бомбы, — сказал он и добавил, что враг активно распространяет ИПСО.

— Ну и также враг пытается посеять панику среди населения — распространяет фейки и ложную информацию. Нужно доверять информации только из проверенных источников, — отметил представитель ОСУВ Хортица.

Наступление на Волчанск: последние новости с Харьковского направления и аналитика ISW / 4 Фотографии

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что враг усилил обстрелы Волчанска.

— Наши бойцы ВСУ ведут тяжелые бои. Северная граница Харьковской области — сейчас самое сложное направление. Но несмотря на планы врага — все объединены и работаем на победу: органы власти, правоохранители, экстренные службы, волонтеры, международные партнеры. Круглосуточно общаемся с военным командованием.

За несколько дней эвакуировали почти шесть тысяч жителей Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района.

Каждый получает полное сопровождение — от гуманитарного до юридического. Призываем жителей и в дальнейшем не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается, — написал он.

Волчанск на карте

Волчанск-Харьков: расстояние

Известно, что расстояние от приграничного Волчанска до Харькова — около 70 км.

Волчанск-Россия: расстояние

Расстояние от приграничного Волчанска к российской территории достигает менее десяти километров.

Наступление на Волчанск: что говорят западные аналитики

В материале The New York Times военные аналитики отметили, что наступление россиян на Харьковскую область и Волчанск в частности могут иметь целью не оккупацию Харькова, а оттягивание украинских сил с других важных направлений.

Также австралийский генерал в отставке Мик Райан добавил, что цель — подорвать моральный дух гражданских и военных украинцев.

Вероятно, ближайшие недели станут очень тяжелыми для украинских сухопутных войск на востоке, — считает Мик Райан.

В сводке Аналитиков института изучения войны (ISW) говорится, что оккупанты пытаются окружить Волчанск.

— Российские наступательные действия по захвату Волчанска (к северо-востоку от Харькова) в значительной степени являются следствием молчаливой политики Запада, что украинские силы не могут использовать предоставленные Западом системы для ударов по законным военным целям в России.

В частности, похоже, что российские силы пытаются окружить Волчанск, поскольку российские войска приближаются к самому городу через Бугруватку, Старицу и Избицкое на запад и через Волчанские Хутора на восток.

Недавно о ключевом и переломном месяце в украинской обороне говорил представитель ГУР Вадим Скибицкий. Подробнее об этом из его интервью можно узнать в нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.