Наступ на Вовчанськ: останні новини з Харківського напрямку та аналітика ISW

Російські війська продовжують наступ на Харківську область, під особливим тиском опинився Вовчанськ. На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Про ситуацію у Вовчанську, а також останні новини звідти — зібрали у матеріалі далі.

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За інформацією Генштабу, зараз ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог залучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до пʼяти батальйонів та не рахується із власними втратами.

Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

На цей час ворог має тактичний успіх.

Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки та завдання точкових ударів для максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації.

В ході визначення завдань військам, одним із пріоритетів є збереження життя наших воїнів, — йдеться у зведенні Генштабу.

Також речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин в ефірі Київ24 під час розмови про ситуацію на Харківщині зазначив, що росіяни намагаються повністю знищити місто Вовчанськ авіабомбами.

— Протягом вчора і за сьогодні (11 та 12 травня — ред.) ворог скинув на місто і на навколишні населені пункти 22 керованих авіаційних бомби, — сказав він та додав, що ворог активно поширює ІПСО.

— Ну і також ворог намагається поширити паніку серед населення — розповсюджує фейки та неправдиву інформацію. Потрібно довіряти інформації лише з перевірених джерел, — наголосив речник ОСУВ Хортиця.