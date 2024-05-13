Наступ на Вовчанськ: останні новини з Харківського напрямку та аналітика ISW

Російські війська продовжують наступ на Харківську область, під особливим тиском опинився Вовчанськ. На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.
Про ситуацію у Вовчанську, а також останні новини звідти — зібрали у матеріалі далі.
Зараз як ніколи важливо активно та оперативно збирати кошти для забезпечення військових і напрямляти їх на відповідні потреби. Якщо ти маєш перевірений збір для бійців — задонать.
За інформацією Генштабу, зараз ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог залучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до пʼяти батальйонів та не рахується із власними втратами.
Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.
Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.
На цей час ворог має тактичний успіх.
Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки та завдання точкових ударів для максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації.
В ході визначення завдань військам, одним із пріоритетів є збереження життя наших воїнів, — йдеться у зведенні Генштабу.
В ході визначення завдань військам, одним із пріоритетів є збереження життя наших воїнів, — йдеться у зведенні Генштабу.
Також речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин в ефірі Київ24 під час розмови про ситуацію на Харківщині зазначив, що росіяни намагаються повністю знищити місто Вовчанськ авіабомбами.
— Протягом вчора і за сьогодні (11 та 12 травня — ред.) ворог скинув на місто і на навколишні населені пункти 22 керованих авіаційних бомби, — сказав він та додав, що ворог активно поширює ІПСО.
— Ну і також ворог намагається поширити паніку серед населення — розповсюджує фейки та неправдиву інформацію. Потрібно довіряти інформації лише з перевірених джерел, — наголосив речник ОСУВ Хортиця.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог посилює обстріли Вовчанська.
— Наші бійці ЗСУ ведуть важкі бої. Північний кордон Харківщини — зараз найскладніший напрямок. Але попри плани ворога — всі обʼєднані та працюємо на перемогу: органи влади, правоохоронці, екстрені служби, волонтери, міжнародні партнери. Цілодобово комунікуємо із військовим командуванням.
За кілька днів евакуювали майже шість тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району.
За кілька днів евакуювали майже шість тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району.
Кожен отримує повний супровід — від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється, — написав він.
Відомо, що відстань від прикордонного Вовчанська до Харкова — близько 70 км.
Відстань від прикордонного Вовчанська до російської території — менш як десять кілометрів.
В матеріалі The New York Times військові аналітики зазначили, що наступ росіян на Харківську область та Вовчанськ зокрема можуть мати на меті не окупацію Харкова, а відведення українських сил з інших важливих напрямків.
Також австралійський генерал у відставці Мік Раян додав, що на меті — підірвати моральний дух цивільних та військових українців.
Ймовірно, найближчі тижні стануть дуже важкими для українських сухопутних військ на Сході, — вважає Мік Раян.
Ймовірно, найближчі тижні стануть дуже важкими для українських сухопутних військ на Сході, — вважає Мік Раян.
Натомість у зведенні Аналітиків інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що окупанти намагаються оточити Вовчанськ на Харківщині.
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Допис, поширений користувачем @libkos
— Російські наступальні дії із захоплення Вовчанська (на північний схід від Харкова) значною мірою є наслідком мовчазної політики Заходу про те, що українські сили не можуть використовувати надані Заходом системи для ударів по законних військових цілях у Росії.
Зокрема, схоже, що російські сили намагаються оточити Вовчанськ, оскільки російські війська наближаються до самого міста через Бугруватку, Старицю та Ізбицьке на захід та через Вовчанські Хутори на схід.
Нещодавно про ключовий та переломний місяць в українській обороні говорив представник ГУР Вадим Скібіцький. Детальніше про це з його інтервʼю можна дізнатися у нашому матеріалі.
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