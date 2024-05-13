Війна в Україні

Наступ на Вовчанськ: останні новини з Харківського напрямку та аналітика ISW

Вікторія Мельник, журналістка сайту 13 Травня 2024, 08:54
Вовчанськ
Фото: Facebook ДСНС України

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