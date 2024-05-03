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Такі війни закінчуються переговорами. Скібіцький про перевагу ворога та ключовий місяць для України — The Economist

Вікторія Мельник, журналістка сайту 03 Травня 2024, 10:00
скібіцький
Фото: Facebook

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