Такі війни закінчуються переговорами. Скібіцький про перевагу ворога та ключовий місяць для України — The Economist

Повномасштабне вторгнення РФ до України триває вже 794 день. На полі бою стає дедалі важче: українські війська не мають достатньої кількості зброї, аби перемогти ворога, натомість росіяни не шкодують жодних ресурсів, щоб просунутися вперед.

Українські представники відкрито говорять: ми потребуємо підтримки та зброї, щоб не дати росіянам захопити спочатку Україну, а потім — й решту країн Європи, які лежать за спиною наших захисників. Представник ГУР Вадим Скібіцький дав інтервʼю виданню The Economist.

За його словами, нині Україна у дуже важкому становищі, якого не було з перших днів повномасштабного вторгнення. Більше з інтервʼю читай далі у матеріалі.

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Генерал-майор Вадим Скібіцький припустив, що до чергового 9 травня окупанти намагатимуться захопити якісь населені пункти у Донецькій та Луганській областях. На його думку, росіяни не відійшли від свого плану “звільнення” цих областей та виходу на адміністративні кордони.

Наша проблема дуже проста: у нас немає зброї. Вони знали, що квітень і травень будуть для нас важким часом, — каже Скібіцький.

Зараз розмови точаться навколо населеного пункту Часів Яр у Донецькій області. Росіяни прагнуть захопити його, щоб зайняти панівну височину та відкрити шлях для наступу на інші важливі великі міста Донеччини.

The Economist пише: Вадим Скібіцький припускає, що окупанти можуть захопити Часів Яр.

— Звісно, ​​не сьогодні чи завтра, але все залежить від наших запасів, — наголосив генерал-майор.

Зокрема через частковий успіх росіян у наступі на Очеретине, де вони змогли прорвати першу лінію оборони та створили виступ площею 25 квадратних кілометрів. Скібіцький наголошує: Росія кидає на напрямок все, що має, а армія ворога вже не нападає так хаотично, як у 2022 році, а діє злагоджено, як єдиний організм.

Наступ росіян: припущення Скібіцького

На думку генерала-майора, окупанти готуються до наступу навколо Харківської та Сумської областей на північному сході. За його словами, все залежить від міцності української оборони на Донбасі.

За його припущеннями, наступ може початися наприкінці травня чи на початку червня.

— Росія має загалом 514 тис. сухопутних військ, залучених до української операції, що перевищує оцінку в 470 тис., наведену минулого місяця генералом Крістофером Каволі, головнокомандувача НАТО, — каже представник ГУР.

Він додав, що Росія створює резерви живої сили. І хоча таких сил недостатньо для повного захоплення великого міста, однак для виконання менших завдань — цілком.

Швидка операція для входу та виходу можлива. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми — це інший порядок. Росіяни це знають. І ми це знаємо, — наголосив Вадим Скібіцький.

Також він додав, що травень буде ключовим місяцем для України та оборони. Через затримку постачання зброї зі США зокрема.

Також він зазначив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні не лише у військовій сфері, а й за допомогою інформаційних атак.

Видання зазначило: Скібіцький заявив, що не бачить можливості для України виграти війну на полі бою навіть за умови, що ЗСУ відкинули б російські сили назад до кордонів 1991 року — перспектива, що стає дедалі віддаленішою.

За його словами, такі війни можуть закінчитися лише договорами. Наразі обидві сторони борються за найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами.

Але змістовні переговори можуть початися не раніше, ніж у другій половині 2025 року, — вважає він.

Представник ГУР наголосив: якщо Європа не збільшить свої виробничі потужності зброї та не допомагатиме Україні перемогти ворога, то, зрештою, під прицілом Росії опиняться країни ЄС. Українська боротьба нині дає Європі багаторічну перевагу.

— Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас, — висновує представник ГУР Вадим Скібіцький.

Подивитися на ситуацію на полі бою можна завдяки карті бойових дій, яку ти можеш знайти в нашому матеріалі за посиланням.

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