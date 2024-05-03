Такие войны заканчиваются переговорами. Скибицкий о преимуществе врага и ключевом месяце для Украины — The Economist

Полномасштабное вторжение РФ в Украину длится уже 794 день. На поле боя становится все сложнее: у украинских войск нет достаточного количества оружия, чтобы победить врага, а россияне не жалеют никаких ресурсов, чтобы продвинуться вперед.

Украинские представители открыто говорят: мы нуждаемся в поддержке и оружии, чтобы не дать россиянам захватить сначала Украину, а затем и остальные страны Европы, которые лежат за спиной наших защитников. Представитель ГУР Вадим Скибицкий дал интервью The Economist.

По его словам, сейчас Украина находится в очень тяжелом положении, которого не было с первых дней полномасштабного вторжения. Больше с интервью читай дальше в материале.

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Вадим Скибицкий: главное с интервью The Economist

Генерал-майор Вадим Скибицкий предположил, что до очередного 9 мая оккупанты будут пытаться захватить какие-нибудь населенные пункты в Донецкой и Луганской областях. По его мнению, россияне не отошли от своего плана “освобождения” этих областей и выхода на административные границы.

Наша проблема очень проста: у нас нет оружия. Они знали, что апрель и май будут для нас тяжелым временем, — говорит Скибицкий.

Сейчас разговоры ведутся вокруг населенного пункта Часов Яр в Донецкой области. Россияне стремятся захватить его, чтобы занять высоту и открыть путь для наступления на другие важные крупные города Донецкой области.

The Economist пишет: Вадим Скибицкий предполагает, что оккупанты могут захватить Часов Яр.

— Конечно, не сегодня или завтра, но все зависит от наших запасов, — подчеркнул генерал-майор.

В частности, из-за частичного успеха россиян в наступлении на Очеретино, где они смогли прорвать первую линию обороны и создали выступление площадью 25 квадратных километров. Скибицкий отмечает, что Россия бросает на направление все, что имеет, а армия врага уже не нападает так хаотично, как в 2022 году, а действует слаженно, как единый организм.

Наступление россиян: предположение Скибицкого

По мнению генерал-майора, оккупанты готовятся к наступлению вокруг Харьковской и Сумской областей на северо-востоке. По его словам, все зависит от крепости украинской обороны на Донбассе.

По его предположениям, наступление может начаться в конце мая или начале июня.

— У России в общей сложности 514 тыс. сухопутных войск, привлеченных к украинской операции, превышающей оценку в 470 тыс., приведенную в прошлом месяце генералом Кристофером Каволи, главнокомандующим НАТО, — говорит представитель ГУР.

Он добавил, что Россия создает резервы живой силы. И хотя таких сил недостаточно для полного захвата большого города, однако для выполнения меньших задач — вполне.

Быстрая операция для входа и выхода возможна. Но операция по взятию Харькова или города Сумы — это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем, — подчеркнул Вадим Скибицкий.

Также он добавил, что май будет ключевым месяцем для Украины и обороны. Из-за задержки поставки оружия из США, в том числе.

Также он отметил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине не только в военной сфере, но и посредством информационных атак.

Издание отметило, что Скибицкий заявил, что не видит возможности для Украины выиграть войну на поле боя даже при условии, что ВСУ отбросили бы российские силы назад к границам 1991 года — перспектива, которая становится все более отдаленной.

По его словам, такие войны могут закончиться только договорами. В настоящее время обе стороны борются за выгодную позицию перед потенциальными переговорами.

Но содержательные переговоры могут начаться не раньше, чем во второй половине 2025 года, — считает он.

Представитель ГУР подчеркнул, что если Европа не увеличит свои производственные мощности оружия и не будет помогать Украине победить врага, то в конце концов под прицелом России окажутся страны ЕС. Украинская борьба сейчас дает Европе многолетнее преимущество.

— Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас, — заключает представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Посмотреть ситуацию на поле боя можно благодаря карте боевых действий, которую ты можешь найти в нашем материале по ссылке.

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