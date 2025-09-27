Как это, Стуса играет женщина? Чему научит каждого из нас мюзикл Ребелія

От восстания Хмельницкого до культурного бунта на оккупированном Донбассе. Музыкальное представление с элементами документального театра собирает аншлаги в столице — билеты на первые показы 21-22 августа были распроданы еще задолго до премьеры. Впрочем, в следующие месяцы МУР будет играть спектакль во многих крупных городах Украины, а 29-30 сентября и 1 октября снова покажет его в Киеве.

Почему нужно посмотреть мюзикл Ребелія

Ребелія — устаревший и редко используемый термин, означающий бунт, восстание, революцию. Спектакль МУР является попыткой возродить редкое слово из прошлых веков и придать ему новые смыслы. Основатель объединения МУР Александр Хоменко поделился подробностями о мюзикле, который уже стал хитом.

Когда мы делали спектакль и мюзикл, никто не думал в первую очередь, будет ли это влиять на каждого украинца. Потому что так очень тяжело делать продукт искусства. В первую очередь ты думаешь, интересная ли это история.

— Ребелія — это рассказ о главной победе в украинской истории. У нас, к сожалению, очень многое заканчивается грустно. И даже наш прошлый хит Ти [Романтика]. Это все-таки о трагедии история, как ни крути, — добавляет Хоменко.

На этот раз авторам захотелось сделать что-то не о трагедии, а о вдохновляющем, показывающем, что мы непобедимы, когда объединены. Александр Хоменко говорит, что одной из центральных тем Ребелії являются”срачи” в украинском обществе.

После Ребелії зрители должны выходить с силами на новые свершения, знанием, почему за нашу землю нужно бороться.

Тезис, что независимость упала на голову, исчезает после Ребелії.

Достоверны ли данные в мюзикле

— От проекта к проекту зависит. МУР еще даже до Ти [Романтика] были известны тем, что делали вертикальные документальные видео — о Щедрике, Багряном, Стусе, Симоненко, короткие фильмы. Конечно, мы максимально занимаемся историческими источниками, чтобы рассказать это достоверно, чтобы это могли показывать в школах, — объясняет Хоменко.

Ребелія — художественное произведение на основе реальных событий, передающих дух эпохи и того времени. Посмотреть Ребелію и думать, что вы разбираетесь в теме исторически, — не справедливо.

Над сбором исторических фактов работают Олег Криштопа и Александр Хоменко. Также с историческими данными работает Роман Клочко, написавший книгу Невидима битва. Хоменко делится, что если бы не эта книга, мюзикла могло бы и не быть.

Костюмы и визуал мюзикла

Александр Хоменко делится, что показывал очерки сценария Марте Дзюбе, а также включал несколько композиций, где есть Иван Дзюба. Марта поделилась, что все герои описаны очень схоже с типажами и характерами.

Для работы со светом был приглашен Антон Семенюк, он создает концертные световые проекты. Именно поэтому работа получилась столь яркой и качественной.

Это должен быть Бродвей! Это должен быть мюзикл! И потому это работает.

Декорациями для проекта занимается Евгения Самойленко. Костюмы продолжает создавать Леся Патока. Хоменко добавляет, что еще пять лет назад нельзя было себе представить, что косплеи будут делать на украинских художников.

Мы видим, что люди уже ходят на спектакли в костюмах Василия Симоненко, Владимира Сосюры и других деятелей!

Почему Стуса играет женщина

— На самом деле не было желания сразу эпатировать. Это было создано не для шокирования людей. Я, как нормальный режиссер, искал актера на Василия Стуса. Мы посмотрели заявок 40 мужчин, актеров. И ни один из них не имел такой подходящей внутренней силы.

Никто не подходил. А у нас в труппе Мария Деменко была дублем Беловой. Я говорю: “А попробуем Марию!” И она прочла с первого раза. Когда Деменко читает монолог Стуса, это первый момент в моей жизни, когда это звучит еще лучше, чем написано.

Многие переспрашивали, стоит ли, чтобы Стуса играла женщина. Но авторов это только мотивировало, хотелось удивлять среднестатистических зрителей, раздвигать их границы восприятия.

