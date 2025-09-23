“Должны нести Украину в себе”: Святослав Паламарь об украинцах за рубежом, детских сказках и пропаганде

Что бы тебе хотелось спросить, будь перед тобой живая легенда, человек, чье имя навсегда закрепилось в учебниках по истории Украины, а то и мира?

С этим вопросом можно разбираться еще долго. Однако мне удалось пообщаться со Святославом Паламарем с позывным Калина, выхватив его между выполнением служебных задач.

Об этом военном можно говорить бесспорно долго. Но его действия говорят сами за себя: защита Украины еще с 2014 года и легендарная во всех смыслах оборона Мариуполя. Именно он говорил с миром о ситуации в окруженном городе. И это базовый минимум, который должен знать каждый человек, называющий себя украинцем.

А вот об отцовстве, книгах, воспитании украинской культуры и обещании себе, которое удалось сдержать в плену, рассказал заместитель командира 12 бригады специального назначения Азов НГУ в коротком интервью Вікнам после подписания меморандума о сотрудничестве с издательством Ранок.

— Сегодня было много разговоров о детских книгах. Расскажите, что вы читаете своим детям?

— На самом деле, я очень мало провожу времени с детьми. И это, пожалуй, не только моя проблема, но и всех военных, всех людей, которые сейчас задействованы на фронте.

Хотелось бы больше, конечно, уделять времени семье, детям. У меня их двое: Лукьянчику девять лет, Квитославе — два года.

Книги полюбил читать еще ребенком. В детстве я жил с бабушкой и с дедом. Родители были во Франкфурте-на-Одере в Германии — они были военнослужащими.

А бабушка с дедом были учителями. Соответственно, я рос в такой семье, где много читают.

А вот в последний раз я читал сказочку Лукьянчику. Называется Золотий павучок. И действительно мне очень нравятся украинские сказки. Они глубокие, содержательные и имеют, я бы сказал, очень сильный генетический код.

Генетический код нации закладывается в сказках. И он передается детям. Это очень важно.

Я с большой любовью и уважением пришел на подписание меморандума с издательством Ранок. Потому что это очень крутая и нужная инициатива. Ведь мы, как управление подразделения, должны заботиться не только о военных и их обеспечении, не только их учить, как правильно воевать, снабжать медикаментами, учить их такмеду и т.д.

Кроме задачи активно уничтожать врага на поле боя, наша задача заботиться об их семьях и детях в частности. И такая инициатива, как мне кажется, очень полезна, ведь дети — это будущее нашей страны. И вообще мы же воюем именно за это.

— Вы только что сказали о генетическом коде, заложенном в детских сказках. Сразу вспомнились недавние новости, что почему-то до сих пор набирают популярность мультфильмы о Маше и Медведе. По-вашему, как вообще нам с этим бороться?

— Во время войны у нас в хорошем смысле должен работать институт пропаганды. Но повторюсь: в хорошем смысле этого слова.

Это должны быть те же издатели книг, художники, люди, которые имеют активную проукраинскую позицию. Я считаю, что им нужно собираться и вырабатывать определенную политику на долгие годы.

У нас довольно интересная тенденция. Я сегодня уже говорил, что, например, культура, театры просто процветают. И государство мало что для этого делает. Точнее, не государство, а, скажем так, люди, которые занимают определенные должности, потому что государство — это мы с вами. Но на самом деле этого не хватает.

Поэтому нам нужно сейчас создавать качественный продукт, который будет конкурентоспособен. И только таким образом, по моему мнению, мы сможем занимать первенство на рынке смыслов для новых поколений.

Нужно сделать так, чтобы украинский язык, украинская литература, украинские сказки были модными и люди сами интересовались ими.

Все это нужно качественно продумать. А для этого необходима более качественная и активная работа в целом всех. Министерство культуры и Министерство иностранных дел должны заботиться и о тех людях, которые выехали за границу.

Как здесь сегодня кто-то сказал, очень классно: “Чтобы они не потеряли Украину в себе”. То есть даже несмотря на пребывание за границей, важно, чтобы люди не забывали, что они украинцы.

Они рано или поздно вернутся. Но даже если кто-нибудь не захочет возвращаться по каким-то причинам, они все равно должны нести Украину в себе и представлять родину в той стране, в которой они сейчас находятся.

— Вы сейчас так сказали: “сохранить Украину в себе”. Если вам будет некомфортно, вы можете не отвечать, но я хотела бы спросить, что вам помогло в период, когда вы были в плену, не потерять Украину в себе?

— У меня, как у командования подразделения, есть ответственность перед нашими бойцами. И мы не имели права “сломаться” в плену, а тем более потерять веру в Украину.

Я прекрасно понимал, что я иду в руки к террористам. И не знал, что со мной будет через день, два-три.

Но имел ли я какой-нибудь другой выбор? Нет. Мог ли я, например, сам не выйти в плен, а чтобы другие вышли? Так нельзя было поступить, потому что это было бы безответственно по отношению к другим. То есть у меня не было другой опции.

Вы же знаете, что россияне делали интервью с нашими пленниками. И несмотря на то, что это нарушение международного гуманитарного права, это было очень важно. Потому что люди таким образом могли сигнализировать, что они живы, что находятся в плену, что с ними все хорошо.

Я ни одного интервью россиянам не дал.

Были, скажем так, “просьбы” с их стороны, чтобы я дал интервью. Потому что им было важно, что это Калина из Мариуполя, который много говорил миру об обороне города. Им было очень важно, чтобы я что-то сказал. Не знаю, хорошее или нехорошее, но чтобы я хоть что-то сказал.

Но у меня была принципиальная позиция не давать интервью россиянам. И я свое слово сдержал, не дал ни одного.

— У меня версия, почему они хотели с вами интервью. Потому что это будто сесть за стол переговоров. Вроде бы вступить в диалог с этими террористами.

— Наверное, да. Наверное, именно этого они и хотели.

— Знаете, я общалась с Олегом Сенцовым еще до начала полномасштабной войны. Он рассказывал, что после того, как он пробыл в России в застенках, у него только с определенным временем начал, как он говорит, “разжиматься кулак”.

Вы чувствовали, что у вас тоже вот этот внутренний зажатый кулак? И когда начало отпускать, и вы почувствовали, что на свободе?

— Нет, не было такого. Не было. Я после Лефортова попал в Турцию, был интернирован.

После Турции сразу служба, армия, фронт, война и так далее. То есть расслабляться не было времени.

— Вы рассказывали о своих детях и семье. Что вы делали, когда увидели семью?

— С Лукьянчиком я увиделся в октябре 2022 года в Турции, когда вручали орден, Золотую звезду. Тогда приехала моя семья, и я после долгой разлуки встретился с сыном.

Перед тем как в 2023 году вернулся в Украину, моя жена как раз была при надежде — в июле у меня родилась Квитослава. И первое, что я сделал, это были ее крестины.

— Сейчас многие мужчины в такой же ситуации, как и вы в плане отцовства, они не могут видеться с детьми. Что бы вы могли им посоветовать? Может быть, у вас есть собственные выстроенные механизмы, как держать связь с детьми?

— Общаться. Пытаться доносить происходящее. Говорить на взрослом языке.

Хотя на самом деле я очень переживаю, потому что все наши дети, живущие в Украине, объективно так или иначе травмированы войной. Они несут в себе это бремя.

Но задача родителей, несмотря на это, сделать так, чтобы их будущее было гораздо лучше. Потому что это наша область ответственности.

— Относительно воспитания нового поколения. Это также касается и новых азовцев. Возможно, вы что-нибудь посоветуете читать своим новым подопечным?

— Исторические книги, однозначно, потому что правильная история очень нужна.

А военным я всегда говорю, что сейчас много классных книг. Например, Поля битв Герберта Макмастера, которую я читал, находясь в Турции. Но стоит читать Юнгера и Ремарка одновременно.

Потому что это два параллельных мира. Они по-разному показывают войну как приключение и вызов, и как человеческую трагедию. И потому, если ты человек умный, то возьмешь что-нибудь посредине — и будет то, что нужно.

— Что вы сейчас читаете?

— Американская война в Афганистане Картера Малкасяна. История с начала и до момента выхода войск США из Афганистана. Классно.

Также недавно я встречался с Тимоти Снайдером, и он мне подарил свою книгу О свободе. Вот сейчас начну ее читать.

Фото: Дарина Семенюк

