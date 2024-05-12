Надзвичайно складна ситуація на прикордонні Харківщини. За даними Deep State, триває російський контрнаступ, ворог фактично зайняв кілька сіл Харківської області: Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка опинилися під контролем ворога.

Що відомо про контрнаступ на Харківщині – зібрали головне у нашому матеріалі.

Контрнаступ на Харківщині: росіяни зайняли кілька сіл

— Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника в Іванівському та околицях, — повідомляє Deep State.

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Складна ситуація на Харківщині в районі Липців. Метою ворога є захопити цей населений пункт.

Тривають бої за Глибоке – останній населений пункт перед Липцями.

Також російські війська намагаються закріпитися у селах: Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Зелене.

Аналітики Deep State зазначають, що війська РФ заводять на нашу територію все більше сил, безперервно – піхоту, на підтримці працює техніка, артилерія та авіація. Працюють БПЛА та РЕБ ворога. Ситуація на Харківщині напружена. Українські військові намагаються зупинити прорив ворога і завдають уражень.

Ситуація на Харківщині: карта

Росіяни окупували шість сіл! Контрнаступ на Харківщині — карта і перші дані Deep Statе / 4 Фотографії

У підрозділі Гострі картузи (загону спецпризначення Омега НГУ) також повідомили, що українські сили були змушені відійти з деяких позицій на півночі Харківщини.

Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій…Розпочалися бої за н.п. Глибоке, який має стратегічне значення. Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху.

Генштаб ЗСУ підтверджує 12 атак російських військ на Харківщині у районі: Стрілечої, Красного, Мороховця, Олійникового, Лук’янці, Гатища, Плетенівки, Пильної, Вовчанська, Бугруватки.

Авіаудари ворог завдав по Вільній, Липцях, Лиману, Ізбицькому, Веселому, Петрівці, Козачій Лопані, Синельникову, Глибокому, Широкому, Вовчанському Хутору.

Про початок контрнаступу на Харківщині раніше говорив і президент Володимир Зеленський.

Удари по Вовчанську Харківської області

За даними Deep State, росіяни зайняли Плетенівку і рухаються у бік Вовчанська. Тривають бої в районі Стариці та Бугруватки – там зосереджено багато піхоти сил ЗС РФ.

(Росіяни) підібралися до північних околиць міста Вовчанськ, намагаються закріпитися, також тривають бої. Наші бійці зустрічають ворога вогнем.

В ефірі телемарафону Єдині новини керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував контрнаступ росіян на Харківському напрямку. За його словами, ворогові надалі доведеться перекидати додаткові війська на цей напрям, щоб стримати натиск.

— Тими силами, які є, далі розвинути успіх (їм не вдасться — ред.). Зараз вони хочуть створити певний плацдарм, на якому закріпитися, окопатися, створити певні оборонні рубежі, наприклад 2-3 км вийти за Вовчанськ і на інших ділянках. І чекати, доки надійде підкріплення, — сказав Мусієнко.

Аналітик каже: якщо ворог побачить, що на Півдні для нього немає великих загроз, тоді звідти російські війська можуть зняти угруповання і перекидати їх на Харківський відтинок фронту.

Тим часом у ДСНС підтвердили удар по Вовчанську та громаді.

У Вовчанську внаслідок обстрілів ранком 12 травня частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових будинків. З-під завалів витягнули двох чоловіків, ще одна жінка загинула.

Увага! Ці кадри можуть шокувати. Не рекомендовано до перегляду людям із чутливою психікою, дітям та вагітним жінкам.

Росіяни окупували шість сіл! Контрнаступ на Харківщині — карта і перші дані Deep Statе / 2 Фотографії

Аналітик про наступ на Харківщині: відео

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