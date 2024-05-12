Війна в Україні

Росіяни окупували шість сіл! Контрнаступ на Харківщині — карта і перші дані Deep Statе

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 12 Травня 2024, 10:12
Контрнаступ на Харківщині 12.05.24

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