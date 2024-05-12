Война в Украине

Россияне оккупировали шесть сел! Контрнаступление в Харьковской области — карта и данные Deep Statе

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 12 мая 2024, 10:12
Контрнаступление Харьковская область

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