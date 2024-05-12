Чрезвычайно сложная ситуация в приграничье Харьковской области. По данным Deep State, продолжается российское контрнаступление, враг фактически занял несколько сел Харьковской области: Стрелечье, Красное, Пыльная, Борисовка оказались под контролем врага.

Что известно о контрнаступлении в Харьковской области – собрали главное в нашем материале.

Контрнаступление в Харьковской области: россияне заняли несколько сел

— Враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечью, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеновку. Уточнено продвижение противника в районе Ивановского и окрестностях, сообщает Deep State.

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Сложная ситуация в Харьковской области в районе Липцев. Цель врага – захватить этот населенный пункт.

Продолжаются бои за Глубокое – последний населенный пункт перед Липцами.

Также российские войска пытаются закрепиться в селах: Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Зеленое.

Аналитики Deep State отмечают, что войска РФ заводят на нашу территорию все больше сил, непрерывно — пехоту, работает техника, артиллерия и авиация, активны БПЛА и РЭБ врага. Ситуация в Харьковской области напряженная. Украинские военные пытаются остановить прорыв врага и наносят поражения.

Ситуация в Харьковской области: карта

Россияне оккупировали шесть сел! Контрнаступление в Харьковской области — карта и данные Deep Statе / 4 Фотографии

В подразделе Гострі картузи (отряда спецназначения Омега НГУ) также сообщили, что украинские силы были вынуждены отойти от некоторых позиций на севере Харьковской области.

Из-за большого давления россиян нашим защитникам пришлось отойти от некоторых позиций… Начались бои за н.п. Глубокое, имеющее стратегическое значение. Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами преуспевают.

Генштаб ВСУ подтверждает 12 атак российских войск в Харьковской области в районе: Стрелечьей, Красного, Мороховца, Олейникового, Лукьянцев, Гатища, Плетеновки, Пыльной, Волчанска, Бугроватки.

Авиаудары враг нанес по Вильной, Липцам, Лиману, Избицкому, Веселому, Петровцах, Казачьей Лопани, Синельникову, Глубокому, Широкому, Волчанскому Хутору.

О начале контрнаступления в Харьковской области ранее говорил и президент Владимир Зеленский.

Удары по Волчанску Харьковской области

По данным Deep State, россияне заняли Плетеновку и двигаются в сторону Волчанска. Продолжаются бои в районе Старицы и Бугроватки – там сосредоточено много пехоты ВС РФ.

(Россияне) подобрались к северным окрестностям города Волчанск, пытаются закрепиться, также продолжаются бои. Наши бойцы встречают врага огнем.

В эфире телемарафона Єдині новини руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал контрнаступление россиян на Харьковском направлении. По его словам, врагу в дальнейшем придется перекидывать дополнительные войска на это направление, чтобы сдержать напор.

— Теми силами, которые есть, дальше развить успех (им не удастся — ред.). Сейчас они хотят создать определенный плацдарм, на котором закрепиться, окопаться, создать определенные оборонительные рубежи, например, 2-3 км выйти за Волчанск и на других участках. И ждать, пока будет подкрепление, — сказал Мусиенко.

Аналитик добавил: если враг увидит, что на Юге для него нет больших угроз, тогда оттуда российские войска могут снять группировки и перекидывать их на Харьковский отрезок фронта.

Тем временем в ГСЧС подтвердили удар по Волчанску и громаде.

В Волчанске в результате обстрелов утром 12 мая частично разрушены десятки частных и многоэтажных домов. Из-под завалов вытащили двоих мужчин, еще одна женщина погибла.

Внимание! Эти кадры могут шокировать. Не рекомендуется для просмотра людям с чувствительной психикой, детям и беременным женщинам.

Россияне оккупировали шесть сел! Контрнаступление в Харьковской области — карта и данные Deep Statе / 2 Фотографии

Аналитик о наступлении в Харьковской области: видео

Актуальную карту боевых действий смотри по ссылке. На ней обозначены самые горячие участки фронта.

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