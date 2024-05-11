Карта бойових дій 11 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 11 травня 2024 сповнена виром емоцій, переживань та випробувань, які б не здатна була витримати й сотня чи тисячі звичайних людей.

Проте лише один захисник чи захисниця стільки переживає за одну хвилину на полі бою. А після цього продовжує торувати шлях для звільнення всіх українських земель та людей з-під окупації.

Тож для того, щоб у них була змогла все ж таки побачити плоди своєї праці й вийти на рідні кордони, а також вижити у цій жорстокій боротьбі, кожна людина в Україні мусить не забувати допомагати їм не лише донатами, але й власною волонтерською роботою.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська помітно збільшили швидкість наземних атак на сході України протягом останнього місяця. Ймовірно це може відображати поточні умови бою та намір російського військового командування забезпечити собі нові досягнення на лінію фронту до прибуття західної військової допомоги Україні.

Водночас російські війська продовжують боротися з дисципліною у своїх лавах, оскільки деякі російські солдати вбивають інших членів своїх підрозділів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 91 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському напрямку противник нарощує військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад десять населених пунктів, серед них Карповичі, Прогрес Чернігівської області, Чернацьке, Яструбщина, Уланове Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили десять атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області, Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десять населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито шість атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Невське Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Дружба, Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад десять населених пунктів, зокрема Григорівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Новогродівка, Новопокровське, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог три рази намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Качкарівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному зенітно-ракетному комплексу, одній радіолокаційній станції та 17 районах зосередження особового складу противника.

Разом із тим росіяни почали контрнаступ на Харківщині. Читай, що це означає та чи є в них можливість мати здобутки на цьому напрямку.

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