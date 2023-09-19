Война в Украине

Управляемой авиабомбой убили трех человек: что известно о взрывах в Купянске 19 сентября

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 сентября 2023, 14:49
Вибухи у Куп’янську сьогодні 19 вересня 2023: що відомо
Фото: Unsplash

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