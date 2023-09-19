Управляемой авиабомбой убили трех человек: что известно о взрывах в Купянске 19 сентября

Ночью российские военные атаковали разные регионы Украины, под российским прицелом также была Харьковская область.
На этом враг не прекратил обстрелов, 19 сентября 2023 года около 13:51 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстреле Харьковской области, в частности об ударе по Купянску.
— Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковской области.
Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск.
В результате этого удара погибли трое гражданских людей.
В результате этого удара погибли трое гражданских людей.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Информация уточняется, — сказал Синегубов.
Под вражеским огнем в ночь на 19 сентября оказался и Запад Украины. Ранее мы рассказывали об обстреле Львова 19 сентября.
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