Управляемой авиабомбой убили трех человек: что известно о взрывах в Купянске 19 сентября

Ночью российские военные атаковали разные регионы Украины, под российским прицелом также была Харьковская область.

На этом враг не прекратил обстрелов, 19 сентября 2023 года около 13:51 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстреле Харьковской области, в частности об ударе по Купянску.

Взрывы в Купянске сегодня: что известно об обстреле 19 сентября 2023

— Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковской области.

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Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск.

В результате этого удара погибли трое гражданских людей.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Информация уточняется, — сказал Синегубов.

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Под вражеским огнем в ночь на 19 сентября оказался и Запад Украины. Ранее мы рассказывали об обстреле Львова 19 сентября.

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