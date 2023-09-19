Керованою авіабомбою вбили трьох людей: що відомо про вибухи у Куп’янську 19 вересня

Уночі російські військові атакували різні регіони України, під російським прицілом також була Харківська область.

На цьому ворог не припинив обстрілів, 19 вересня 2023 близько 13:51 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл Харківщини, зокрема про удар по Куп’янську.

Вибухи у Куп’янську сьогодні: що відомо про обстріл 19 вересня 2023

— Російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин проти мирного населення Харківщини.

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Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ.

Внаслідок цього удару загинули три цивільних людини.

Наразі на місці події працюють екстрені служби. Інформація уточнюється, — сказав Синєгубов.

Читати на тему Атакували різні регіони: що відомо про нічний обстріл України 19 вересня Розповідаємо наслідки вибухів у різних областях України.

Під ворожим вогнем у ніч проти 19 вересня опинився і Захід України. Раніше ми розповідали про обстріл Львова 19 вересня.

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