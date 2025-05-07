Две минуты между тревогой и взрывами в Киеве, есть погибшие

Взрывы в Киеве этой ночью испугали горожан. Люди сообщали, что между началом воздушной тревоги и работой ПВО прошло не больше двух минут.

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Взрывы в Киеве этой ночью

В 01:06 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе и опасности удара баллистики. Уже через десять минут он добавил, что вызов медиков зафиксировали в Соломенском районе, где упали обломки ракеты в нежилой застройке.

Двое погибших в жилом доме в Шевченковском районе столицы. Там обломки БпЛА попали в верхние этажи пятиэтажного жилого дома.

— В Святошинском районе столицы пожар в нескольких квартирах на верхних этажах жилого дома. В Днепровском — разрушение на верхнем этаже дома, — отметил Кличко.

Общее количество пострадавших на 7 утра — восемь человек.

Около половины пятого утра в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за атаки БпЛА. Еще одну — полседьмого. ПВО работает в разных районах столицы.

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