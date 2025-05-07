Война в Украине

Две минуты между тревогой и взрывами в Киеве, есть погибшие

Виктория Мельник, журналист сайта 07 мая 2025, 07:35
киев взрывы
Карта воздушных тревог онлайн
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