Украина

Что значит для Украины уничтожение двух Су-30 и действительно ли это переломный момент

Ирина Танасийчук, журналист сайта 06 мая 2025, 18:00
карта боевых действий в украине
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Карта боевых действий 6 мая 2025: оккупанты активизировались на Запорожском направлении

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