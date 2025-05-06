Что значит для Украины уничтожение двух Су-30 и действительно ли это переломный момент

В пятницу, 2 мая, Главное управление разведки отчиталось об уничтожении сразу двух истребителей Су-30, принадлежавших России. Оккупанты возлагают на свою авиацию много задач, например, патрулирование акватории Черного моря, тактические удары и разведывательные действия.

Из-за успешной операции ГУР захватчикам пришлось взять тактическую паузу. Что будет дальше и какая сейчас ситуация в Черном море, в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Сбитие самолетов Су-30: как это повлияло на ситуацию в акватории Черного моря

По словам спикера, ни в Азовском, ни в Черном морях сейчас нет ни одного российского корабля. Ранее там наблюдался один подводный носитель, но и его переместили в пункт базирования.

Тем не менее россияне продолжают демонстрировать присутствие в Средиземном море. Там находится один боевой корабль и его обеспечение, но это скорее своеобразный акт протеста, потому что своего постоянного пункта базирования в этих водах у россиян нет.

Избиение двух истребителей Плетенчук называет новым этапом, ведь весь театр боевых действий в акваториях морей состоял из нескольких поворотных моментов.

— Мы с вами наблюдаем очередной поворотный момент, потому что единственное пространство, в котором у русских еще была какая-то доминация в акватории Черного моря, это воздушное пространство. Это превращало освободившуюся нами территорию в серую зону, потому что находиться там все равно было опасно.

Россияне не могли завести свои катера, но и Украина не могла свободно оперировать из-за разных типов истребителей в небе. Если такие случаи участятся, то для врага это станет серьезным вызовом.

Теперь россияне ведут себя более осторожно, а после подобных действий со стороны украинских спецслужб берут тактическую паузу и размышляют, что делать дальше.

— Но, зная россиян, они, как правило, делают это уже после второго кейса. Когда это происходит впервые, они не обращают внимания. Когда это имеет признаки системности, они замирают и начинают размышлять, как жить дальше.

Пока вражеская авиация присутствует, а враг возлагает на нее большие надежды в вопросах патрулирования. Тактическую авиацию применяют для нанесения ударов.

Сейчас российская авиация приходит в себя от потерь, но на востоке ситуация становится более напряженной. Мы рассказывали, что враг подходит все ближе к окрестностям Днепропетровской области.

Фото: Википедия

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