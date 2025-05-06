Що означає для України знищення двох Су-30 та чи справді це переломний момент

У п’ятницю, 2 травня, Головне управління розвідки прозвітувало про збиття одразу двох винищувачів Су-30, що належали Росії. Окупанти покладають на свою авіацію багато задач, наприклад, патрулювання акваторії Чорного моря, тактичні удари та розвідувальні дії.

Через успішну операцію ГУР загарбникам довелося взяти тактичну паузу. Що буде далі та яка нині ситуація в Чорному морі, в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

Збиття літаків Су-30: як це вплинуло на ситуацію в акваторії Чорного моря

За словами речника, ні в Азовському, ні в Чорному морях нині немає жодного російського корабля. Раніше там спостерігали один підводний носій, але і його перемістили в пункт базування.

Проте росіяни продовжують демонструвати присутність у Середземному морі. Там перебуває один бойовий корабель та його забезпечення, але це скоріше своєрідний акт протесту, бо свого постійного пункту базування у тих водах росіяни не мають.

Збиття двох винищувачів Плетенчук називає новим етапом, адже весь театр бойових дій в акваторіях морів складався з кількох поворотних моментів.

— Ми з вами спостерігаємо черговий поворотний момент, тому що єдиний простір, у якому росіяни ще мали якусь домінацію в акваторії Чорного моря, це повітряний простір. Це перетворювало звільнену нами територію у сіру зону, тому що перебувати там все одно було небезпечно.

Росіяни не могли завести свої катери, але й Україна не могла вільно оперувати через різні типи винищувачів у небі. Якщо таких випадків почастішає, то для ворога це стане серйозним викликом.

Тепер росіяни поводяться обережніше, а після подібних дій з боку українських спецслужб беруть тактичну паузу і розмірковують, що робити далі.

— Але, знаючи росіян, вони, як правило, роблять це вже після другого кейсу. Коли це відбувається вперше, вони не звертають увагу. Коли це має ознаки системності, вони завмирають і починають розмірковувати, як жити далі.

Наразі ворожа авіація присутня, а ворог покладає на неї великі сподівання у питаннях патрулювання. Тактичну авіацію застосовують для завдавання ударів.

Поки російська авіація оговтується від втрат, на Сході ситуація стає напруженішою. Ми розповідали, що ворог підходить все ближче до околиць Дніпропетровщини.

Фото: Вікіпедія

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