Україна

Що означає для України знищення двох Су-30 та чи справді це переломний момент

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 06 Травня 2025, 18:00
карта бойових дій в україні
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Карта бойових дій 6 травня 2025: окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку

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