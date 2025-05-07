Вибухи в Києві цієї ночі налякали киян. Містяни повідомляли, що між початком повітряної тривоги та роботою ППО минуло не більше, як дві хвилини. Росія атакувала Київ балістичними ракетами, на жаль відомо про загиблих.

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Вибухи в Києві цієї ночі

О 01:06 мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у місті та небезпеку удару балістики. Вже за десять хвилин він додав, що виклик медиків зафіксували у Соломʼянському районі, де впали уламки ракети у нежитловій забудові. Займання не сталося.

Двоє загиблих у житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Там уламки БпЛА влучили в верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку.

— У Святошинському районі столиці пожежі в кількох квартирах на верхніх поверхах житлового будинку. У Дніпровському — руйнування на верхньому поверсі будинку, — зазначив Кличко.

Загальна кількість постраждалих станом на 7 ранку — восьмеро осіб. Серед них троє дітей.

Близько пів на пʼяту ранку у Києві знову оголосили повітряну тривогу через атаку БпЛА. Ще одна — пів на сьому. ППО працює в різних районах столиці.

Вибухи в Києві зараз: фото

Дві хвилини між тривогою і вибухами в Києві, є загиблі / 8 Фотографій

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