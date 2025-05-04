Мощные взрывы в Киеве: поврежден ТЦ, среди раненых есть дети

Взрывы в Киеве раздались в ночь на воскресенье, 4 мая. Россияне совершили очередную атаку на столицу. Сколько людей пострадали и какие последствия удара – vikna.tv собрали главное в материале.

Взрывы в Киеве сегодня: какие районы пострадали

Под удар попали три района города – Святошинский, Оболонский и Шевченковский. Об этом информирует ГСЧС.

В результате удара пострадали 11 человек, из них двое – дети.

Оболонский район

В Оболонском районе Киева этой ночью зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые дома, один из крупнейших торговых центров района, загорелось 7 автомобилей.

Здесь ранения получили двое детей – 14 и 17 лет, сообщает глава КМВА Тимур Ткаченко.

Святошинский район

В Святошинском районе также зафиксировано падение обломков российских дронов. Пожар охватил три частных дома.

Три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс.

Шевченковский район

Есть информация о падении обломков, однако подробнее об этом не сообщается.

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Сколько дронов летело на Киев

Как сообщили в Воздушных Силах, сегодня россияне выпустили по Украине 165 ударных дронов и БПЛА-имитаторов. Из них 69 беспилотников уничтожили украинские Силы обороны, еще 80 БПЛА-имитаторов локационно потеряны.

Как известно, тактика террора гражданского населения — типична для россиян. Только в апреле 2025 “освободители” сбросили на мирных жителей Украины более 5000 управляемых авиабомб. Если разделить это количество на месяц — каждые 8,5 минут где-то происходит очередной взрыв.

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