Взрывы в Киеве раздались в ночь на воскресенье, 4 мая. Россияне совершили очередную атаку на столицу. Сколько людей пострадали и какие последствия удара – vikna.tv собрали главное в материале. Взрывы в Киеве сегодня: какие районы пострадали Под удар попали три района города – Святошинский, Оболонский и Шевченковский. Об этом информирует ГСЧС. В результате удара пострадали 11 человек, из них двое – дети.Оболонский район В Оболонском районе Киева этой ночью зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые дома, один из крупнейших торговых центров района, загорелось 7 автомобилей. Здесь ранения получили двое детей – 14 и 17 лет, сообщает глава КМВА Тимур Ткаченко. Читать по теме Ракетная атака РФ на Киев: 13 погибших, больше 80 раненых, среди них 6 детей (ОБНОВЛЕНО) Из-под завалов разрушенного дома слышны телефонные звонки –подтвердилась информация о гибели 2 деток. Святошинский район В Святошинском районе также зафиксировано падение обломков российских дронов. Пожар охватил три частных дома. Три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Шевченковский район Есть информация о падении обломков, однако подробнее об этом не сообщается. Атака на Киев сегодня: фото с места событий Мощные взрывы в Киеве: поврежден ТЦ, среди раненых есть дети / 5 Фотографий Сколько дронов летело на Киев Как сообщили в Воздушных Силах, сегодня россияне выпустили по Украине 165 ударных дронов и БПЛА-имитаторов. Из них 69 беспилотников уничтожили украинские Силы обороны, еще 80 БПЛА-имитаторов локационно потеряны. Как известно, тактика террора гражданского населения — типична для россиян. Только в апреле 2025 “освободители” сбросили на мирных жителей Украины более 5000 управляемых авиабомб. Если разделить это количество на месяц — каждые 8,5 минут где-то происходит очередной взрыв. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, дроны, Киев Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter