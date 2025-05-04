Вибухи у Києві лунали у ніч на неділю, 4 травня. Росіяни здійснили чергову атаку на столицю. Скільки людей постраждали та які наслідки удару – vikna.tv зібрали головне далі. Вибухи у Києві сьогодні: які райони постраждали Під удар потрапили три райони міста – Святошинський, Оболонський та Шевченківський. Таку інформацію надає ДСНС. Внаслідок удару постраждали 11 людей, з них двоє – діти. Оболонський район В Оболонському районі Києва цієї ночі зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові будинки, один з найбільших торгівельних центрів району, загорілися 7 автомобілів. Тут поранення отримали двоє дітей – 14 та 17 років, інформує очільник КМВА Тимур Ткаченко. Читати на тему Ракетна атака РФ на Київ: 13 загиблих, понад 80 поранених, серед них 6 дітей (ОНОВЛЕНО) З-під завалів зруйнованого будника чути телефонні дзвінки – рятувальна операція триває, підтверджена загибель 2 діток. Святошинський район У Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків російських дронів. Зайнялася пожежа у трьох приватних будинках. Троє жінок звернулись до медиків з гострою реакцією на стрес. Шевченківський район Є інформація про падіння уламків, однак наразі детальніше про це не повідомляється. Атака на Київ сьогодні: фото з місця подій Потужні вибухи у Києві: пошкоджено ТЦ, серед поранених є діти / 5 Фотографій Скільки дронів летіло на Київ Як повідомили у Повітряних Силах, сьогодні росіяни скерували на Україну 165 ударних дронів та БПЛА-імітаторів. З них 69 безпілотників знищили українські Сили оборони, ще 80 БПЛА-імітаторів локаційно втрачені. Тактика терору цивільного населення звична для росіян. Так, за квітень 2025 “визволителі” скинули на мирних жителів України понад 5000 керованих авіабомб. Якщо розділити цю кількість на місяць — десь вибухає раз на 8,5 хвилин. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, дрони, Київ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter