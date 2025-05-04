Війна в Україні

Потужні вибухи у Києві: пошкоджено ТЦ, серед поранених є діти

Марія Бєляєва, головна редакторка сайту 04 Травня 2025, 09:10
київ вибухи
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