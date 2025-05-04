Потужні вибухи у Києві: пошкоджено ТЦ, серед поранених є діти

Вибухи у Києві лунали у ніч на неділю, 4 травня. Росіяни здійснили чергову атаку на столицю. Скільки людей постраждали та які наслідки удару – vikna.tv зібрали головне далі.

Вибухи у Києві сьогодні: які райони постраждали

Під удар потрапили три райони міста – Святошинський, Оболонський та Шевченківський. Таку інформацію надає ДСНС.

Внаслідок удару постраждали 11 людей, з них двоє – діти.

Оболонський район

В Оболонському районі Києва цієї ночі зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові будинки, один з найбільших торгівельних центрів району, загорілися 7 автомобілів.

Тут поранення отримали двоє дітей – 14 та 17 років, інформує очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Святошинський район

У Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків російських дронів. Зайнялася пожежа у трьох приватних будинках.

Троє жінок звернулись до медиків з гострою реакцією на стрес.

Шевченківський район

Є інформація про падіння уламків, однак наразі детальніше про це не повідомляється.

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Скільки дронів летіло на Київ

Як повідомили у Повітряних Силах, сьогодні росіяни скерували на Україну 165 ударних дронів та БПЛА-імітаторів. З них 69 безпілотників знищили українські Сили оборони, ще 80 БПЛА-імітаторів локаційно втрачені.

Тактика терору цивільного населення звична для росіян. Так, за квітень 2025 “визволителі” скинули на мирних жителів України понад 5000 керованих авіабомб. Якщо розділити цю кількість на місяць — десь вибухає раз на 8,5 хвилин.

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