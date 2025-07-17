Зеленский ответил на вопрос о демобилизации военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что демобилизация военнослужащих состоится после победы в войне с Россией. Об этом он сообщил в зале Верховной Рады, отвечая на вопросы депутата от Европейской солидарности Алексея Гончаренко.

Зеленский о сроке службы военных и демобилизации

Депутат задал вопрос по определению четких сроков службы, на что Зеленский ответил, что военные смогут вернуться домой только после победы.

Также он отметил, что ротации возможны при условии, если народные депутаты будут лично помогать армии на передовой.

Они вернутся домой, когда мы победим врага, это Путина. Врагов внутри страны нет. И вы не становитесь на эту сторону. Наши герои заслуживают качественных ротаций. Когда такие, как вы, будете помогать им на фронте. А не только здесь.

Демобилизация военных: что известно

Заметим, что из вступившего в силу 18 мая 2024 года закона о мобилизации убрали пункт о демобилизации военных. В Минобороны пообещали, что для этого будет разработан отдельный законопроект.

В декабре 2024 года там заявили, что законопроект о демобилизации почти готов, однако реализовать его невозможно, пока не подготовят резервы для замены военных на фронте.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина рассказывал, что решение о демобилизации нельзя принимать без позиции военных. По его мнению, у парламента нет морального права.

— Но украинские военные должны иметь — они заслужили больше всех — справедливые ротационные правила, справедливые правила отпусков, справедливые правила социальной поддержки для них, а в случае гибели — для близких и родных.

Ранее Вікна-новини вместе с юристом разобрались, когда военный может уволиться со службы во время войны.

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