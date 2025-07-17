Зеленський відповів на питання про демобілізацію військових

Президент України Володимир Зеленський заявив, що демобілізація військовослужбовців відбудеться після перемоги у війні з Росією. Про це він повідомив у залі Верховної Ради, відповідаючи на запитання депутата від Європейської солідарності Олексія Гончаренка.

Військові розповіли, що відчувають після двох років на фронті без відпочинку.

Ти є майном, яким держава розпоряджається. Військові про роки служби без демобілізації

Вони повернуться додому, коли ми переможемо ворога, це Путіна. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій. Коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм. А не тільки тут.

Також він зазначив, що ротації можливі за умови, якщо народні депутати особисто допомагатимуть армії на передовій

Депутат поставив питання щодо визначення чітких термінів служби, на що Зеленський відповів, що військові зможуть повернутися додому лише після перемоги.

Демобілізація військових: що відомо

Зауважимо, що із закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травні 2024 року, прибрали пункт про демобілізацію військових. У Міноборони пообіцяли, що для цього розроблять окремий законопроєкт.

У грудні 2024 року там заявили, що законопроект про демобілізацію майже готовий. Проте реалізувати його неможливо, поки не підготують резерви для заміни військових на фронті.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна розповідав, що рішення про демобілізацію не можна ухвалювати без позиції військових. На це, на його думку, у парламенту немає морального права.

— Але українські військові повинні мати — вони заслужили більше всіх — справедливі правила ротацій, справедливі правила відпусток, справедливі правила соціальної підтримки для них, а в разі загибелі — для близьких і рідних.

Раніше Вікна-новини разом з юристом розібралися, коли військовий може звільнитися зі служби під час війни.