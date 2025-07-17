Для тебе Війна в Україні

Зеленський відповів на питання про демобілізацію військових

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 17 Липня 2025, 14:00
Зеленський про терміни служби

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