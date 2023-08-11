Утро пятницы для украинцев началось с масштабной воздушной тревоги. Россияне снова пытаются нанести нам ракетные удары: на этот раз, 11 августа 2023 года, они запускают и фальшивые цели, и настоящие.

Взрывы были слышны в Киеве, там работало ПВО. Также о взрывах сообщалось в нескольких областях страны.

Взрывы в Ивано-Франковской области

Оккупанты попали по гражданскому объекту в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищенко.

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По её словам, есть информация о пострадавших и погибшем. Жертвой атаки стал ребенок. Его в критическом состоянии доставили в больницу, но медикам не удалось сохранить жизнь малыша.

Известно, что ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб восьмилетний мальчик. Данные по другим пострадавшим уточняются.

Также взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Взрывы в областях Украины: в Ивано-Франковской области в результате обстрела погиб ребенок / 4 Фотографии

Взрывы в Виннице, Хмельницкой и Сумской области

Корреспондент Укринформа сообщал, что в Виннице раздались взрывы. Глава местной ОВА Сергей Борзов в своем Telegram снова подчеркнул: важно не игнорировать воздушную тревогу и спускаться в укрытия.

Воздушные Силы предупреждают о ракетной опасности: зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал из МиГ-31К, пишет Борзов.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин также сообщил о взрывах в области.

Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО.

Местные также сообщают, что около 10 взрывов прогремело в области, большинство — в районе Староконстантинова.

Также другие СМИ сообщают о взрывах Сумской области.

Также утром россияне обстреляли Херсон. Стало известно, что в больнице скончался мужчина, пострадавший в результате обстрела Херсона утром. Его нашли тяжело раненым в одной из квартир многоэтажки.

Посмотри на карту воздушных тревог, чтобы не пропустить очередную опасность

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