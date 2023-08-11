Очередная атака по столице баллистикой? Над Киевом прогремели взрывы: что известно

Утро 11 августа для киевлян и гостей города началось с сообщения о воздушной тревоге в 9:47. Причиной тревоги, которая распространилась по всей стране, стал взлет истребителя МиГ-31К, что является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал.

Взрывы в Киеве 11 августа 2023 года: что известно

Примерно в 10:00 в Киеве был слышен первый взрыв. Через несколько минут прогремел еще один взрыв. В 10:02 Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО в столице.

Впоследствии стало известно: враг ударил по Киеву из аэробалистических ракет типа Кинжал. Все цели успешно сбили силы противовоздушной обороны, прокомментировал спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире канала Киев24.

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Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что по предварительным данным, обломки ракеты упали на территории детской больницы в Оболонском районе. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.

В 10:33 в Киеве сообщили об отбое воздушной тревоги.

Также мэр города Виталий Кличко сообщил о разрушениях еще в двух местах падения обломков ракеты в Оболонском районе. По его словам, на улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Еще один обломок обнаружили на открытой местности в одном из дачных кооперативов на Оболони.

Кличко сообщает, что в результате ракетного обстрела столицы пострадавших нет.

Баллистические ракеты — одни из самых опасных типов вооружения, которым россияне терроризируют мирные украинские города. Подробнее о том, почему баллистику сложно сбить, мы рассказывали ранее.

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